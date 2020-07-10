Герус заявив, що боргів за зарплатами в шахтах України майже немає

Нардеп від "Слуги народу" і голова парламентського комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявив, що в державних шахтах майже немає проблем із боргами за зарплатами.

Про це він сказав у прямому ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером. За його словами, залишилися лише локальні проблеми в деяких шахтах: "Надії" та низці інших.

"На сьогодні боргів за зарплатами в державних шахтах майже немає. Минулого тижня прем'єр-міністр заявив, що це вперше в Україні так склалося, що немає боргів із зарплати в державних шахтах. Є локальні проблеми з шахтою "Надія" і деякими іншими, але серйозної, масштабної проблеми, як рік тому, немає", – заявив він.

Пізніше він уточнив, що в державних шахтах залишилися борги тільки за червень. Однак шахтарі, які мітингують під Офісом президента нагадали йому, що крім цих заборгованостей, є й інші.

"Так, гроші ви дали, але у нас є борг за ЄСВ 470 мільйонів. Люди не можуть вийти на пенсію через це", – заявив співробітник ДП "Львіввугілля" Василь.

Як повідомляв OBOZREVATEL 30 червня під Офісом президента стартувала безстрокова акція протесту, на якій, серед іншого, вони вимагали погашення перед працівниками державних шахт заборгованості з виплати зарплати, виведення галузі з кризи і відставки відповідальних за кризу чиновників.