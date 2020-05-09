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9 травня • оновлено в 13:59
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Герус вже вдруге тікає з засідання щодо подолання кризи в енергетиці – нардеп

2.4т
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Голова Комітету України Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус ігнорує кризу в енергетичній галузі країни та вже двічі поспіль тікав з засідань, де розглядалися антикризові питання.

Про це повідомив у Фейсбук народний депутат України, член Комітету з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"Я нарешті збагнув - навіщо Андрій Герус всупереч карантину бігав по стадіону. Він тренувався. За тиждень цей поки що "головний відповідальний" за енергетику в країні вдався до двох стрімких прискорень", - пише нардеп.

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Особи
Олексій Кучеренко Андрій Герус
Місце
Україна
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