Герус вже вдруге тікає з засідання щодо подолання кризи в енергетиці – нардеп

Голова Комітету України Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус ігнорує кризу в енергетичній галузі країни та вже двічі поспіль тікав з засідань, де розглядалися антикризові питання.

Про це повідомив у Фейсбук народний депутат України, член Комітету з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"Я нарешті збагнув - навіщо Андрій Герус всупереч карантину бігав по стадіону. Він тренувався. За тиждень цей поки що "головний відповідальний" за енергетику в країні вдався до двох стрімких прискорень", - пише нардеп.

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