Герой України присоромив Зеленського через тиск на Порошенка

Колишній в’язень проросійських терористів, учасник проукраїнського руху опору в ОРЛО, герой України Володимир Жемчугов закликав президента Зеленського припинити політичні репресії проти п’ятого президента Петра Порошенка. Він наголосив, що за рік "кишенькові" правоохоронні органи так і не змогли знайти доказів тих звинувачень, під гаслами яких Зеленський прийшов до влади. Про це Жемчугов заявив у своєму відеозверненні, оприлюдненому у мережі Facebook.

"На свою передвиборчу програму ви зі своєю командою вийшли з претензією та вироком Петру Порошенкові про те, що він "обікрав народ, армію та бюджет України". Ваша нова влада озвучила своє головне гасло: "Прийде весна - будемо саджати!". На тих виборах я дуже часто бував у регіонах і можу підтвердити, що саме це нав’язане телебаченням якесь почуття образи за пограбування всього народу та ще й під час війни дуже сильно відштовхувало виборців від Петра Порошенка", - нагадав Зеленському Жемчугов.

Він зазначив, що за рік розслідувань проти Порошенка не знайшли "ні крадіжок, ні так званого мародерства".

"Цілий рік ДБР і всі правоохоронні органи працюють над справою однієї людини. І це в той час, коли країна стоїть перед серйозними проблемами щодо корупції, в економіці, в протистоянні Росії. У вас не вийшло довести, що Порошенко щось вкрав. Так, і саме тому ваш рейтинг впав до цих 38%. Народ все більше і більше бачить, що його скоріше за все обманювали", - переконаний Жемчугов.

Він застеріг президента Зеленського від посилення політичних репресій проти опозиції, які дедалі більше нагадують про часи Януковича.

"Ми не забули, до якої кількості крові призвела мовчазна байдужість народу у судовій розправі над опозицією в часи Януковича. Озирніться і подивіться, на який шлях ви стаєте, пане президент. Прошу вас припинити тиск звільненнями на прокурорів та слідчих. Припиніть підштовхувати до махінацій та маніпуляцій правосуддя - за все це доведеться відповідати", - застерігає Володимир Жемчугов.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на захист Порошенка від політичних переслідувань з боку чинної влади виступили відомі у світі політичні та громадські діячі та організації. Зокрема, організатори Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі констатували: подальші спроби адміністрації Зеленського сфабрикувати проти Порошенка кримінальні справи вдарять по міжнародній підтримці України.