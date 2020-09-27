Героїчне українське місто, яке ніколи не здається, – Порошенко привітав Маріуполь зі святом

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав Маріуполь з днем міста.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook

"Маріуполю дісталася особлива роль в історії нашої країни та в історії російсько-української війни. Вітаю це героїчне українське місто зі святом!", – написав Порошенко.

Політик нагадав, що протистояння між українцями та проросійськими бойовиками розпочалося в Маріуполі майже відразу після втечі з України Януковича. Уже з середини квітня міськрада була захоплена російськими окупаційними військами. Але Маріуполь ніколи не здається! Звільнення Маріуполя стало одною із ключових перемог української армії на першому етапі війни. Росія досі не залишає своїх зазіхань на цю територію.

Петро Порошенко подякував мужності та професіоналізму українських військових, завдяки яким на цій землі панує мир. Також подякував мешканцям міста, які вірили і вірять: Маріуполь — це Україна!

"Миру, добробуту і процвітання тобі, вільний Маріуполе!", – написав лідер "ЄС".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 26 вересня, п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку виповнилося 55 років. Однопартійці тепло привітали іменинника з ювілеєм.