Одіозна ексрадниця президента-втікача Віктора Януковича Ганна Герман заявила, що Україні загрожує "загибель через вірус ненависті".

Безглуздий вислів вона допустила в ефірі програми "Прайм" у четвер, 19 березня, коментуючи заходи, вжиті в боротьбі проти коронавірусу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Україна може загинути як держава через поширення коронавірусу. На нас чекають зміни, але якщо Україна переживе", – кілька разів повторила вона.

Герман оскандалилася заявою про "загибель України" Скріншот із відео

"Якщо країна переможе найгірший вірус у нас – "вірус ненависті між людьми" – вона стане сильнішою. Якщо громадяни не зможуть зрозуміти, що відхід від християнських цінностей, від любові до ближнього, несе за собою смерть, то Україна приречена на загибель", – висловилася Герман.

"Не переможе", – видав їй у відповідь ведучий "112 каналу".

Пропагандистські ЗМІ тут же підхопили заяву колишньої соратниці Януковича, випустивши гучні заголовки про "загибель України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Герман напророкувала Україні "криваву різанину" проти чинної влади.

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