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20 березня • оновлено в 09:09
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Герман оскандалилася заявою про "загибель України"

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Одіозна ексрадниця президента-втікача Віктора Януковича Ганна Герман заявила, що Україні загрожує "загибель через вірус ненависті".

Безглуздий вислів вона допустила в ефірі програми "Прайм" у четвер, 19 березня, коментуючи заходи, вжиті в боротьбі проти коронавірусу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Україна може загинути як держава через поширення коронавірусу. На нас чекають зміни, але якщо Україна переживе", – кілька разів повторила вона.

Герман оскандалилася заявою про "загибель України"

Герман оскандалилася заявою про "загибель України"

Скріншот із відео

"Якщо країна переможе найгірший вірус у нас"вірус ненависті між людьми"вона стане сильнішою. Якщо громадяни не зможуть зрозуміти, що відхід від християнських цінностей, від любові до ближнього, несе за собою смерть, то Україна приречена на загибель", – висловилася Герман.

"Не переможе", – видав їй у відповідь ведучий "112 каналу".

Пропагандистські ЗМІ тут же підхопили заяву колишньої соратниці Януковича, випустивши гучні заголовки про "загибель України".

"Приречені!" Герман видала сценарій "загибелі українців"
"Приречені!" Герман видала сценарій "загибелі українців"
"Приречені!" Герман видала сценарій "загибелі українців"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Герман напророкувала Україні "криваву різанину" проти чинної влади.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
російська пропаганда
Особа
Анна Герман
Місце
Україна
Тег
пропаганда
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Странные люди эти украинцы, не любят свою оппозицию но боготворят российскую)))))
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, а в чем она не права???
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Шлюху кокошную за паребрик!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Джонсон Саймон Ф., MAHДАйновских шлюx на столбы...от XУEBA до польского Львова!
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