Вот теперь начинается самое интересное, как в той сказке об Алисе в Стране Чудес. Уже сегодня, а не завтра, Президенту Владимиру Зеленскому надо работать и действовать, чтобы реализовать все свои обещания и планы. Одними лозунгами теперь не обойтись. Первые должностные назначения скорее озадачили, чем разочаровали.

Впрочем, не в этом дело. Несмотря на то, что за Зеленского проголосовало почти 13 миллионов граждан Украины, он не должен забывать, что молчаливое "меньшинство" куда более непредсказуемо, чем большинство, которое просто и прямолинейно хотело перемен. Если этих перемен большинство не увидит в ближайшем будущем, то вместе с меньшинством оно может очень быстро поменять все политические векторы.

Новини Сценарий окончательного решения украинского вопроса

Первый тревожный звоночек прозвучал для Зеленского уже сразу после инаугурации на встрече с представителями американской администрации. С американской стороны там не был никого, с кем можно было серьезно говорить о проблемах Украины и мира. Призывы Зеленского ужесточить санкции против России оказались гласом "вопиющего в пустыне". Ни президент США Дональд Трамп, ни Конгресс эти призывы не услышит. К тому же Владимир должен понимать – он не в той ипостаси, чтобы диктовать Соединенным Штатам что им делать и как? Если Штаты что-то советуют, а Украина делает прямо противоположное, то американские друзья, а за ними и европейские, скажут - живи, как знаешь!, ничем тебе помочь не можем! Это законы дипломатии и глобальной политики. Тут, Украине скорее надо искать компромиссы с Соединенными Штатами, а не с Россией. Самодостаточные европейские страны с сильной экономикой могут позволить себе высказывать любые мнения в адрес Соединенных Штатов и их политики, но Украина пока к таким не относится.

Теперь давайте еще раз коснемся самого актуального и больного вопроса для Украины – войны на Донбассе. Что надо знать для того, чтобы решать эту проблему? Надо знать природу этого военного конфликта. Это отнюдь не борьба Кремля за "русский мир" или защита русскоязычного населения. Никого защищать на Донбассе и в Крыму Кремль не собирался и сие лишь "легенда" и повод для вторжения. Вспомните - что сделала нацистская Германия 1 сентября 1939 года с приграничной радиостанцией Глейвиц в Польше.

Война на Донбассе и оккупация Крыма не что иное, как месть Кремля и Путина за Майдан. Кто этого не понимает, не понимает вообще ничего в политике и не знает методов и принципов работы КГБ и лично Путина. Не будь Майдана и оставайся Янукович в кресле президента, Крым так и почивал бы в составе Украины, а Донбасс мирно жил своей жизнью. Да, захват Крыма готовился, однако "на всякий случай". При Януковиче Москва сохранила бы Украину в сфере своего влияния и никакие реформы не состоялись. Это касается и "безвиз" и "томоса" и сотрудничества с НАТО. Майдан все перевернул. Кремль просто не мог позволить Украине мирно развиваться после Майдана с Донбассом и Крымом. Тогда стало бы невозможно объяснить своему народу – почему после революции Украина более успешна, чем Россия? Значит, революции идут на пользу.

Новини Ухудшение в России идет по всем фронтам

Примеров мести Кремля предостаточно. "Блитц-криг" войск РФ в Южной Осетии 2008 года это месть Кремля за революцию роз в Грузии 2003 года и приход к власти Михаила Саакашвили. Убийство Владимира Литвиненко и Бориса Березовского в Лондоне - месть Кремля за их разоблачения. Убийство Бориса Немцова – месть Кремля за его резкие заявления и независимую позицию. Можно этот список продолжить до бесконечности, если начнем с 1917 года. Сегодня у Владимира Зеленского есть лишь один путь быстрого прекращения войны на Донбассе - это капитуляция и признания за ОРДЛО автономии со всеми вытекающими последствиями. Украина тогда получит "троянского коня". Примет ли это народ Украины?, – не знаю! Все остальные пути требуют больших усилий в дипломатии и дискредитации кремлевской власти. Поэтому, если у кого-то есть возможность передать новому Президенту данный "месседж", он даст новой власти лишний шанс разобраться в сути проблемы.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!