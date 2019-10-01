"Как умру, похороните на Украине милой,

Посреди широкой степи выройте могилу…"

Если бы это не написал всеми любимый украинский поэт Тарас Шевченко, пришлось бы написать мне. Хотя здесь многое не так или порой совсем не так, к чему привык за 30 лет в далекой Америке, но любовь слепа.

Смутные чувства шевелились в моей душе, когда я подъезжал на поезде к белорусской границе у Гомеля. С одной стороны, - я въезжал на свою первую Родину (между Беларусью и Россией нет границы), с другой стороны я совершенно ясно ощущал, что приближаюсь к территории вражеского государства. Никакого страха или опасения не испытывал, хотя несколько моих друзей, включая Андрея Пионтковского, отговаривали меня ехать в Россию.

Как сказал Пионтковский: когда власть потеряла берега, от нее можно ждать что угодно. Не так давно мы получили два предупреждение от Роскомнадзора с требованием закрыть наш сайт Стоп Информ Террор России. Проигнорировали. На границе ничего не произошло и пограничник не изрек сакраментальную фразу: "У наших российских коллег есть к вам вопросы", как это было 38 лет назад в Москве, только тогда на месте пограничника были два дружинника и домой я вернулся лишь через 6 лет.

Не ехать в Россию не мог, в Петербурге могила моих родителей и все еще остаются друзья. Несколько дней прошли без приключений. Только меня все время "доставали" назойливые мысли: ведь в Германии 1933 – 42 годов немцы тоже ели, пили, веселились. Никто не задумывался о будущем, пока не пришел 1942 с введением продуктовых карточек и первом военном поражении на Восточном фронте.

Меня удивляет и другое – почему нео - фашизм обязательно должен иметь в своем атрибуте свастику, строить газовые камеры и концлагеря, уничтожать евреев? За 80 лет фашизм мутировал и приобрел совершенно иные формы и очертания, только суть его осталась прежней – великодержавный шовинизм, аннексия соседних территорий и агрессия против соседей, слияние всех ветвей власти с бизнес элитой и СМИ, преследование и убийства инакомыслящих, возвеличивание главы государства. Все это было тогда в Третьем Рейхе, все это есть в России сегодня. Даже не пытайтесь меня переубедить.Лоренс Бритт и Умберто Эко ошибались, предполагая 14 признаков фашизма.

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Возникает вопрос – что делать? Говорить об этом всюду и при первой возможности. Если новая власть в Украине опасается непредсказуемой реакции Запада на данное весьма "не политкорректное" утверждение, можно продвигать данный тезис через некоммерческие организации на Западе, как это делает постоянно Путин, отстаивая свою позицию "борца с терроризмом". Будет ли желаемый эффект? Если долго и настойчиво, то будет. Нео - фашизм должен быть разоблачен и осужден посредством прекращения всех экономических контактов с Москвой. После 1939 году уже никто не торговал с Берлином и экономика Германии начала быстро проседать. Может ли мир получить Третью мировую? Не знаю. Только лучше ее предупредить, чем потом искать – кто виноват?

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С Путиным можно договариваться, однако договориться нельзя. Все равно обманет. Это должен понимать и президент Украины. Война на Донбассе не закончится, пока у власти в России нынешнее руководство, Крым не вернется в Украину по той же причине. Ждать, когда по реке проплывет труп твоего врага можно, но не нужно. Какие следует предпринимать меры и воздействия на Москву? Это отдельный вопрос, требующий детального обсуждения и анализа.

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