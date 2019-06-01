Напомню малоизвестный факт из истории Великой Отечественной войны. Сразу после нападения Третьего Рейха на Советский Союз Сталин предложил по своим секретным каналам Гитлеру перемирие и территории, оккупированные Советским Союзом за год до начала войны: страны Балтии, Западную Беларусь и Западную Украину. Гитлер, зная Сталина, ему не поверил и ничего не ответил.

Новини Зеленский начинает с чистого листа

Владимир Зеленский, Владимир Гройсман и Андрей Богдан

Можно ли инициировать переговоры со страной-агрессором? Можно, но не нужно, потому что это не будет дипломатией или "жестом доброй воли", который говорит о желании прекратить войну. Это будет признаком слабости руководства страны, подвергнувшейся агрессии. Начать переговоры по проблеме Донбасса должны предложить Москве либо Великобритания, либо Соединенные Штаты. Германии и Франции могут быть наблюдателями и партнерами переговорного процесса.

Новини Зеленскому придется это сказать

Не знаю – что могут посоветовать Зеленскому Министр МИДа Украины Павел Климкин или Посол Украины в США Валерий Чалый? Это люди Порошенко, который намерен идти в Верховную Раду и взять реванш за поражение на выборах. Их советы будут сродни советам небезызвестного персонажа Ивана Сусанина. Можно обратиться к послу Соединенных Штатов в Украине, но и там прозвучит примерно следующее: "мы вас поддерживаем, однако ничего конкретного посоветовать не можем".

Госдеп и вся Америка пока не знает – будет ли Трамп переизбран? Если нет, то все резко меняется на политическом Олимпе. Сегодня Трампу не до Украины, он как та собака, которая зализывает раны от укусов своих соперников-демократов. Зеленскому надо срочно искать какие-то неординарные пути решения целого ряда внешнеполитических вопросов. Кто и что ему может подсказать по этому поводу? Может быть советники из Квартала 95? Только Владимир должен всегда помнить известную истину: "смеется тот, кто смеется последний".

Социальные лифты в данном случае не работают, даже если их запустить сегодня, как и не работает принцип кумовства, - если я тебя знаю, то только тебе и доверяю. Именно на некомпетентность и отсутствия опыта в политике команды Зеленского и рассчитывает Кремль. Народ Украины пока в эйфории от победы "слуги народа". Все замечательно, так как пока "самолет летит на автопилоте". Помните, что случилось с Суперджет 100 в Москве в начале мая, когда командир корабля не справился с управлением? Зеленский послал тогда соболезнования семьям погибших. Это самолет. Не хотелось бы, чтобы нечто подобно случилось со всей страной. Подводя итог старта нового президента, можно пожелать ему лишь одного: скорректировать свою кадровую политику. Вчерашняя кухарка или актер не могут стать дипломатами или советниками президента по внешней политике. Ни в каком виде. Это не Французская революция 1789 года. За 230 лет наш мир стал совсем другим.

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