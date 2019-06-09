Фонд "Стоп Информ Террор России и его сайт пока не в лидерах журналистики, чтобы получить добро на получасовое интервью с президентом Украины. Мы не CNN, однако качество вопросов от этого не пострадало. Все вопросы актуальны, только ответы на них гипотетические, построенные на высказываниях президента и его намерениях.

Владимир Зеленский

Вопрос: Господин президент, одна из ваших ключевых задач – борьба с коррупцией в стране, тормозящей ее развитие. Почему вы не привлекаете к решению данной проблемы западных экспертов? Вы им не доверяете?

Ответ: Прошу называть меня просто Владимир, это – первое. Теперь по сути вопроса - мы пока такую возможность не рассматривали, однако мы будем взаимодействовать с западными институтами по мере необходимости в выявлении преступных схем отмывания денег за рубежом.

Вопрос: Другая, не менее важная задача, которая заявлена вами самой приоритетной - прекращение войны в Донбассе. Как вы хотите этого достичь?

Ответ: Мы будем решать эту задачу путем переговоров и не только с Москвой, но и с нашими западными партнерами. Мы уже вернулись за стол переговоров в Минске и готовы продолжить решать эту проблему в "нормандском формате".

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Вопрос: Вы хотели начать эти переговоры с "чистого листа", однако президент Кучма это далеко не новая персона в политике. К тому же "нормандский формат", возможно, не отвечает интересам Украины, так как гарантами ее территориальной целостности являются Соединенные Штаты и Великобритания. Почему вы не обратились к ним за помощью?

Ответ: "Нормандский формат" это уже испробованный путь, хотя и не принесший желаемого результата. Возможно, нам следует изменить наш курс и обратиться к Великобритании и Соединенным Штатам за поддержкой, однако тут требуются определенные дипломатические усилия.

Вопрос: Считаете ли вы ОРДЛО террористической организацией? Если нет, то почему?

Ответ: Признание ОРДЛО террористической организацией это прерогатива Рады. Нынешняя Рада не захотела такой закон принять. После выборов в Верховную Раду мы снова затронем эту проблему.

Вопрос: Снятие экономической блокады с ОРДЛО по-вашему поможет решению вопроса прекращения огня в этом регионе?

Ответ: Навряд ли. Пока мы не рассматриваем снятие экономической блокады, но при определенных условиях можем это обсудить.

Вопрос: Как отметили некоторые аналитики – в вашей команде имеет место дефицит кадров в сфере внешней политики. Вы или ваше окружение как-то упомянули о возможности привлечения международных рекрутинговых агентств для поиска кадров. Насколько это верно?

Ответ: Вполне вероятно. Скорее всего, мы вернемся к этому вопросу после выборов в Верховную Раду.

Вопрос: Не считаете ли вы, что роспуск Верховной Рады был вашей тактической ошибкой?

Ответ: Нет, не считаю.

Вопрос: Многие жители ОРДЛО поедут в приграничные районы голосовать за кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины. Не находите ли вы их участие противоречащим интересам безопасности Украины?

Ответ: Зависит от количества проголосовавших. Пока оно далеко не критично и не оказывает большого влияния на результаты выборов.

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Вопрос: Украина проигрывает России в информационной войне. Бывшим президентом Порошенко почти ничего не делалось для сопротивления этой открытой агрессии. Что вы намерены сделать, чтобы переломить эту тенденцию?

Ответ: После выборов в Верховную Раду мы рассмотрим эту проблему и постараемся ее решать всеми возможными средствами.

Вопрос: Что бы сказали президенту Трампу, если придется встретиться с ним в Белом доме?

Ответ: Я бы пригласил его в Киев, чтобы отведать наше замечательное украинское сало с горилкой.

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