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16 вересня • оновлено в 11:22
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Герман Обухів
Герман Обухів
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Всі статті автора

Граждан Украины слушает Лубянка

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То, о чем говорит фермер полтавщины по телефону, возможно, не так интересно Лубянке, как разговор офицера ВСУ с братом или министра с коллегой.

Как Украина хочет выиграть войну и вообще быть не в паутине Москвы, если 70% ее граждан слушает Лубянка? Нереально. В 1981 году меня арестовали и отсчитали 4 года лагерей и 2 года ссылки за антисоветскую пропаганду после того, как больше года мой домашний телефон прослушивался КГБ. Установленный факт.

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Президент Никсон подал в отставку после того, как ему предъявили обвинения в прослушке своих конкурентов на выборах, что стало знаменитым делом Уотергейт. Как вы хотите победить врага, если враг знает ваши мысли и настроения? Невозможно. Две ведущих телефонных компаний Украины – Водафон (бывшая МТС) и Киевстар это вотчина ФСБ. Все, что говорят члены кабинета Министров, депутаты Верховной Рады, офиса президента, Министерства обороны Украины, СБУ и так далее – пишется на Лубянке.

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По приезду в Украину я не сразу сориентировался. Вначале несколько часов пользовался сим картой Водафон, которую сменил на Киевстар. И здесь начались интересные вещи. Едва мне стоило созвониться с рядом главных редакторов ТВ каналов и отправить смс в Америку, как карта оказалась заблокирована. Вот уже более суток. Причина? Проверка службой безопасности компании. Что может проверять эта служба у американского гражданина, приехавшего в Украину помогать в сопротивлении кремлевской агрессии и пропаганде? Ничего. Кроме, как помешать всеми возможными средствами его планам. Логичнее было бы меня просто слушать. Но они знают – что я могу сказать и сделать. Как и я знаю – что они могут сделать и организовать. Так случайное ДТП вполне может быть не случайным. Украина имеет дело с коварным врагом, которого придется выкуривать из всех дыр самыми жесткими средствами, если вы хотите сохранить независимость.

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ФСБ и ГРУ это не только отравление Литвиненко и покушение на Скрипалей в Лондоне, это сотни загадочных и нераскрытых преступлений по всему миру. Рядовому гражданину Украины опасаться нечего, но всем тем, кто вовлечен в политику, лучше не иметь "жучка" в своем телефоне. Почему СБУ до сих пор не проверило Водафон и КиевСтар на предмет наличия тотальной прослушки со стороны агрессора граждан Украины? – хороший вопрос. Там не торопятся воевать с Лубянкой, которая приникла даже на американский континент. Владея информацией, вы владеете миром. Невозможно выиграть сегодня никакую войну, если враг слушает вас и знает ваши намерения. Поэтому: будьте бдительны – вас слушают ежедневно и ежеминутно!

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Автор
Герман Обухів Герман Обухів
Місце
Україна
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
СБУ повинна провести важку роботу по виявленню ворожих шпигунським мереж, які можуть бути законспіровані під заклади, які у є у кожному місті, прямо перед носом. Непогано би ознайомити населення з видами прослуховування (не тільки телефон, а й про вуличну прослушку), як його розпізнати, і створити підрозділ боротьби з: прошлушка є у перевертнів (можливо вже легалізували наколядоване у бізнес "перед носом"), бандючків наближених до влади, приватних охоронних служб (чиї вони?), ну і звичайно у діючих правоохоронців. А от хто і як користується це потрібно врегулювати.
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Скрытая реклама t-mobile.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Эва дедуля хватанул! нахрена засерать эфир селюковскими балаканиями? если и прослушивают,так это кличко....чисто по ржать....где ещё такие "перлы".
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