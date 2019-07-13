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Герман Обухів
Герман Обухів
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Всі статті автора

Что важнее: интересы олигархата или народа? Скоро мы это узнаем

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Мне непонятны стоны, крики и возмущения по поводу люстрации чиновников, которые работали в Администрации Януковича или даже до того. Если человеку нечего скрывать, то какие в этом проблемы?

Только эта люстрация должна быть честная, а не выборочная. Для всех без исключения. Если работал при Януковиче на руководящей должности – "до свиданья!". Нечто похожее попыталась сделать Галина Старовойтова в России и мы с ней говорили на эту тему, но ее проект закона не прошел в Думе, а ее судьбу вы все знаете. Заказчики убийства Старовойтовой до сих пор так и не найдены.

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Що не так із законами про люстрацію?

Люстрация – это очень глобально. Если мы начнем подвергать люстрации всех парламентариев в странах G7, то не поверите, сколько там найдется агентов Москвы. Все архивы КГБ, связанные не только с Великой отечественной войной, но и с "сексотами" (секретные сотрудники), кто работал на КГБ в Советском Союзе и странах Восточной Европы, засекречены на очень долгое время. Объяснение простое – это будет бомба в любой стране, особенно в Украине и России.

Надо ли разоблачать бывших сексотов и сотрудников КГБ, работавших на тоталитарный режим? Надо. Как это сделать? Посредством публикации персональных данных о каждом подозреваемом – где и на кого работал. В России это тот сук, на котором сидит вся власть и понятное дело, что они этот сук пилить не хотят. В Украине несколько проще, хотя не обольщайтесь. Помню разговор по проблеме Донбасса в 2014 году с одним полковником ВСУ, который попросил меня отойти подальше от человека, стоявшего поодаль. "В чем проблема?", - удивился я. "Он полковник СБУ, - пояснил мой собеседник, - только это не мешает ему быть одновременно и полковником ФСБ". Насколько было верно данное утверждение, - не знаю. Только нет дыма, без огня. Во времена Януковича все органы власти в Украине были напичканы сотрудниками российской разведки и контрразведки. Сколько их сегодня осталось – никто не знает. Их разоблачением, как и люстрацией чиновников должна заниматься новая власть и спецслужбы.

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Люстрация по-новому: украинцы высказались о нашумевшей инициативе Зеленского

Вы не сможете победить в войне, если у вас в тылу сидят крысы, сливающие секретную информацию врагу. История не знает таких примеров. Сначала надо выявить врагов среди друзей, а уже потом воевать с врагом на поле битвы. Иначе ваша карта будет бита. Более того, страна, которая подвергалась агрессии соседа, не должна проявлять инициативу примирения с агрессором. Это признак слабости государства. В современном мире судьями агрессии должны быть страны G7 или ООН. Вопрос в ряде политических дискуссий в Киеве ставился не так давно даже более радикально – если страны-гаранты (США, Великобритания) территориальной целостности Украины не способны повлиять на страну-агрессора Россию, то почему Украина должна выполнять условия Будапештского меморандума и не возобновлять производство ядерного оружия, как средство сдерживания агрессора?

Почему Украина не разорвала дипломатические отношения со страной-агрессором, введя не только визовый режим с Россией, но и прекратив все торговые отношения? Могла ли Великобритания иметь торговые отношения с Германией после сентября 1939? Если нет, то почему Украина до сих пор торгует со страной –агрессором? Это непонятно любому здравомыслящему человеку. Что для новой власти Украины важнее: интересы олигархата или все-таки народа? Скоро мы это узнаем.

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Автор
Герман Обухів Герман Обухів
Тема
Люстрація в Україні
Місце
Україна
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