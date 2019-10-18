"Щоб швидко і сподобалося людям": в "ЄС" звинуватили Зеленського в шоу з Гладковським

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов назвав затримання колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського "шоу президента Володимира Зеленського".

Своєю думкою він поділився в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 18 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вони хочуть відвернути увагу від протестів проти капітуляції, від дуже серйозних міжнародних провалів, від знищення малого бізнесу", – висловився він.

В "ЄС" звинуватили Зеленського в шоу з Гладковським

За твердженням Герасимова, скандал з корупцією в "Укроборонпрому" був "чистим шоу і передвиборною технологією", оскільки справу все ще не довели до кінця. Підозру ж Гладковському він назвав "фількіною грамотою".

Підсумував Герасимов цитатою української журналістки Соні Кошкіної. "Робиться все, щоб показати велике шоу. "Щоб швидко і сподобалося людям", як написала Кошкіна. Але українці все бачать. Ми не шоу і не серіал", – сказал він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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