"Можете скопіювати закон Порошенка!" Герасимов звернувся до "Слуги народу" через страхування лікарів

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов закликав ухвалити закон про страхування медиків та заявив, що президент Володимир Зеленський та депутати його фракції "Слуга народу" не переймаються проблемами медпрацівників, які протистоять епідемії коронавірусу.

Про це він заявив у коментарі журналістам. За словами Герасимова, їх цікавлять виключно політичні дивіденди.

"Законопроект про страхування медиків, де ключовим автором є Петро Порошенко, дуже простий. Якщо лікар захворів, він отримає близько 200 тисяч з цієї страховки. Якщо, боронь Боже, лікар помер через COVID-19, то його родина отримає близько півтора мільйона гривень", – розповів Герасимов.

Він зазначив, що через начебто "політичні дивіденди" "слуги народу" зареєстрували альтернативний законопроект.

"Я вже знаю, що через "політичні дивіденди" Зеленському і "слугам народу" взагалі начхати на лікарів. Для них це – провокація, а потрібні "політичні дивіденди". Гадаю, вся країна вчора бачила це. Так от, через "політичні дивіденди" вони реєструють альтернативний закон. Якщо ви хочете, зробіть повну копію законопроекту Порошенка, виносьте в зал і голосуйте! Головне – щоб прийняли. Бо зараз не треба ділитись на опозицію чи владу. Треба об’єднатися і допомогти якомога скоріше. Пройти епідемію, захистити лікаря і захистити українців", – наголосив Герасимов.

"А якщо ви хочете "політичні дивіденди", і якщо ви хочете, щоб вам аплодували, можете повністю скопіювати закон Порошенка і ухвалювати його. Нам немає різниці, хто автор законопроекту, головне – щоб він був проголосований", – сказав співголова фракції "Європейської солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" добилася проведення позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення законів про страхування лікарів і запровадження масового тестування. Його організують у четвер, 7 травня.

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