Народний депутат від "Європейської солідарності" Артур Герасимов різко розкритикував президента Володимира Зеленського за провалену підготовку до епідемії коронавірусу. Помилки держави, зокрема, у забезпеченні медиків захистом від інфекції, Герасимов перерахував у ефірі програми "Право на владу" на 1+1.

Артур Герасимов

“Карантин – це було правильне рішення. Але в іншому – хаос, і в першу чергу із захистом лікарів, тому що лікарі не захищені в прямому сенсі цього слова. У них немає нічого“, – зазначив Герасимов у ефірі 1+1.

Нардеп нагадав про велетенську волонтерську діяльність, яку розгорнув Петро Порошенко та "Європейська солідарність". Розказав про 130 тисяч захисних костюмів для медиків, маски і десятки тисяч продуктових наборів для літніх людей.

Ведуча "Права на владу" Наталя Мосейчук дещо розгубилася під час емоційного виступу Герасимова - і змушена була визнати, що поважає волонтерську роботу як самого нардепа, так і "Європейської солідарності". Разом з тим ведуча двозначно пожартувала: запропонувала Герасимову кинути політику і податися в волонтери.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Порошенка закупили і розвезли по українських лікарнях 30 тисяч комплектів індивідуального захисту для медиків. Ще 100 тисяч комплектів мають бути доставлені до України до кінця квітня. На думку п’ятого президента України, безпека медиків наразі має бути одним з головних пріоритетів держави - і закликав владу запровадити страхування для медичних працівників на випадок зараження коронавірусом.