Герасимов про затримання Гладковського: це шоу для відволікання від капітуляції

Затримання ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського - це шоу, влаштоване владою, для відволікання суспільства від капітуляції україни у війні з Росією через "формулу Штайнмаєра".

Про це сказав в коментарі журналістам співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов, передає пресслужба партії. За його словами, інформація про те, що Гладковський був затриманий в аеропорту "Бориспіль" при перетині кордону – це є фейк, брехня і ця інформація не відповідає дійсності.

"Після того як Гладковський був попереджений, що в нього є певні обмеження на пересування, він спокійно сів в автомобіль і поїхав з аеропорту "Бориспіль" додому. Але це ламало сценарій шоу, тому почалися затримання і так далі… Також хотів би вам відкрити страшенну таємницю – пан Гладковський співпрацював зі слідством, а за останні декілька місяців і неодноразово виїжджав з України і повертався назад. Взагалі, що стосується розслідування, то і Петро Порошенко, і наша політична команда, більше за інших зацікавлені в його прозорості і ефективності",- сказав Герасимов.

Артур Герасимов

Він зазначив, що сьогоднішні події пов’язані з намаганням влади відволікти увагу суспільства від капітуляції.

"Хотів би вам нагадати, що саме Петро Порошенко, наприклад, щодо ситуації з "Укроборонпромом" зробив все, щоб розслідування було об’єктивним і неупередженим. Гладковський тоді був звільнений з посади, і саме президент Порошенко звернувся до НАБУ з проханням розслідувати цю справу. Але сьогодні вже зрозуміло, що справа проти Гладковського – це була передвиборча технологія.

За даними джерел, те, що сталося сьогодні, взагалі не пов’язано з "Укроборонпромом", з розслідуванням Бігуса, це пов’язано з закупівлями автомобілів "МАЗ". "МАЗи" на десятки мільйонів гривень закуповуються навіть зараз. Ви можете запитати в армійців, які з вантажних авто вони б хотіли отримати? Коли я про це запитував, перебуваючи на передовій, то в першу чергу частини хочуть отримувати "МАЗи", - сказав нардеп.

Він зазначив, що затримання Гладковського стосується "формули Штайнмайєра", капітуляції і розведення військ.

"І якщо хтось думає, що цим шоу він відверне увагу українського суспільства від капітуляції, то він глибоко помиляється",- наголосив Герасимов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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