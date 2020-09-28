Герасимов про місцеві вибори: влада готується до фальсифікацій

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що в Офісі президента нібито готуються до масштабних фальсифікацій на місцевих виборах 25 жовтня.

Про це він сказав під час Погоджувальної ради у понеділок, 28 вересня. Політик зауважив, що влада очікує програшного для себе результату, тому намагається не допустити сильних опозиційних кандидатів.

"Влада Зеленського вже не приховує, що готується до масштабних фальсифікацій на місцевих виборах 25 жовтня. Причина дуже проста – так звана "правляча партія" стрімко втрачає рейтинг, водночас команда "Європейської солідарності" збільшує підтримку громадян", – констатував Герасимов.

На його переконання, такий розклад нібито лякає президента.

"Очевидно, такий розклад сил лякає Зеленського, який вирішив скористатись методами Лукашенка: скасовувати вибори, як на Донбасі, не допускати до реєстрації опозиційних кандидатів та цілі партії, а на їхнє місце реєструвати "клонів", зокрема як в Умані. Ми звертаємося до ЦВК з проханням, що якщо людина змінила своє прізвище, менш ніж пів року до виборів, то в бюлетені має вказуватись не тільки нове прізвище, а й старе", – зазначив Герасимов.

"Також використовують банальний адміністративний тиск на кандидатів. У Сумах нашого кандидата, легендарного полковника Валерія Ісмаілова влада Зеленського спробувала незаконно звільнити з посади наступного ж дня після його представлення в команді "Європейської солідарності", – нагадав Герасимов.

За словами парламентаря, для спотворення результатів виборів на місцях у хід пішли продажі місць у комісіях.

"На превеликий жаль, співучасниками фальсифікації виборів стали певні парламентські партії, які за інформацією ЗМІ продають команді Зеленського свої квоти. Подивіться, що коїться на Волині, у Черкасах і області, подивіться на заяви мера Дніпра Філатова", – звернув увагу співголова "Європейської солідарності".

"Ми закликаємо небайдужих громадян, яким важливо захистити свій вибір, стати спостерігачами на виборах від "Європейської солідарності", – зазначив Герасимов.