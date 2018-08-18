Геращенко: "Зізнання в шпигунстві" у журналіста Асєєва вибили під тортурами

Український журналіст Станіслав Асєєв, який понад рік перебуває у полоні "ДНР" зізнався у шпигунстві під тортурами, переконана Ірина Геращенко. Напередодні його "зізнання" показав російський телеканал.Перша заступниця голови Верховної Ради України та представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко заявила, що "зізнання в шпигунстві" українського журналіста Станіслава Асєєва було вибито під тортурами. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook у суботу, 18 серпня.
"Бойовики вибили з журналіста Станіслава Асєєва "зізнання в шпигунстві". Цей жах показали по російському пропагандистському ТБ. В мене немає жодних сумнівів, що ці "зізнання" вибивалися під тортурами", - заявила Геращенко. За її словами, Асєєва утримують в повній ізоляції, до нього не допускають ні родичів, ні представників ОБСЄ та "Червоного хреста".
Сюжет за участю Асєєва вийшов в ефірі телеканалу "Росія-24" 17 серпня. У ньому журналіст каже, що співпрацював з українською розвідкою. "Стаття, за якою мене звинувачують згідно з "законодавством" "ДНР" - "шпигунство". В даному випадку так, ці звинувачення я визнаю, я їх не заперечую і цілком відкрито говорю, що дійсно я працював на Головне управління розвідки України", - сказав він.
Геращенко зазначила, що планує обговорити питання щодо Асєєва на зустрічі Тристоронньої контактної групи. "В Мінську ми звернемо увагу росіян на дії їхніх підопічних з ОРДЛО, які катують журналіста. Й вимагатимемо негайного допуску до Стаса координатора ОБСЄ Тоні Фріша", - повідомила вона.
Журналіст Станіслав Асєєв, відомий як автор низки українських видань під псевдонімом Станіслав Васін, після початку конфлікту на Сході України залишився жити на Донбасі. Він перебуває в полоні "ДНР" з червня 2017 року. СБУ внесла його до списків заручників, які утримуються проросійськими сепаратистами на непідконтрольних Києву територіях. На ситуацію звернули увагу в ООН, у Раді Європи її взяли під свій контроль, до вимоги звільнити викраденого журналіста приєдналися Комітет захисту журналістів (США) та Союз журналістів Росії.
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