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12 березня • оновлено в 11:31
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Геращенко застерігла політиків від поїздок у Москву на 9 травня

1.7т
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Cпівголова фракції "Європейська cолідарність" Ірина Геращенко заявила, що поїздки до Росії депутатів ОПЗЖ – це удар в спину всім українцям. Потискати руки тим, хто дозволив захоплення Донбасу і анексію Криму – це зрада.

Про це вона заявила у ефірі "Четвертого каналу". Вона заявила, що для України важливо зберігти санкції проти Росії.

"Наша політична команда дуже важко формувала антипутінську коаліцію в світі. Ми робили все для того, аби були впроваджені санкції проти РФ, були впроваджені списки персон нон-грата – всіх росіян, які були причетні до анексії Криму, до захоплення Донбасу. Але що ми бачимо зараз : ми бачимо, що Путін вже запрошує до себе на 9 травня весь світ і до нього збираються їхати навіть учасники нормандського формату", – наголосила Геращенко.

Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

Вона зауважила, що деякі українські політики із фракції ОПЗЖ їздять до Росії, потискають руки тим, хто голосував за введення військ на Донбас. А реакція на це президента Зеленського відсутня.

"Сьогодні деякі "українські" депутати їдуть до Держдуми, коли ця Держдума призначає Путіна пожиттєвим царем. І там, наші депутати, вітаються з людьми, які 6 років тому голосували за введення російських військ на територію незалежної України. І що жахливо – на це немає жодної реакції української влади, українського президента, реакції МЗС , реакції монобільшості", – наголосила парламентар.

Геращенко підкреслила, що Україна сама має гідно себе поводити по відношенню до агресора, лише за таких умов можна розраховувати на підтримку інших країн.

"Якщо сьогодні Україна сама підіграє російському сценарію, якщо нова влада зайвий раз боїться вимовити слово проти Росії, сказати що Росія – це агресор, то чому ми хочемо, аби світ нас відстоював і воював і посилював санкції проти Росії? Так не буває", – підкреслила парламентар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Геращенко заявила, що влада має надати відповідну реакцію на неприпустимий візит народних депутатів від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" в Держдуму Росії.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Ірина Геращенко
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Лучше бы она показывала сиськи.
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Махно Володимир
Махно Володимир
ОПЗЖ, а именно медвдчук и рабнович, катаются на россию как эcкopтные пpocттyтки! сразу видно что они сами себе не принадлежат. едут к хозяину! фууу..это так мepзко! два мужика взрослых, в paбcтвe у карлика из россии. наверное нужно про всех этих трех клoyнoв снять фильм. чтобы весь мир увидел как два мужика унижаются..падают в ноги перед путиным.
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Serov Oleg
Serov Oleg
закудахтала м.р.а.з.ь стряхивальщица перхоти с пиджака пчеловода...
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Serov Oleg, иди наxуй
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