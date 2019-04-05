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Геращенко записала звернення до Зеленського та дала йому 24 години

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Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко звернулася до кандидата в президенти Володимиру Зеленського з вимогою протягом 24 годин вибачитися перед людьми з синдромом Дауна та людьми з особливими потребами.

"Ми багато працювали над впровадженням інклюзивної освіти, а також боролися за права дітей з особливими потребами на працевлаштування та на самореалізацію. Європа - це в першу чергу повага до прав людини, повага до інших людей", - сказала вона в своєму відеозверненні, опублікованому в Facebook.

Геращенко зазначила, що в своєму серіалі "Слуга народу" Зеленський принижує більшу частину українців, називає людей даунами в образливому і неприпустимому для політика тоні.

За її словами, є відкритий лист від батьків "дітей сонця" з вимогою публічно вибачитися, і вона приєднується до цих вимог.

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"Не може політик, який претендує на найвищу посаду в державі, принижувати в своїх кварталах і куплетах людей з особливими потребами, з фізичними вадами, людей іншої сексуальної орієнтації, запускати сексистські жарти, знущатися над іншими", - сказала Геращенко.

Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

Facebook Ірини Геращенко

"Визнати помилку і вибачитися - це не страшно. Це правильно. Я висловлюю свою солідарність всім батькам дітей з аутизмом, з синдромом Дауна, людям з особливими потребами, з проблемами дикції, людей іншої сексуальної орієнтації, різних громадянам України, тому що ми всі - рівні, хоча і різні", - заявила політик.

Вона припустила, що у Зеленського вистачить мужності і такту вирізати образливі слова з серіалу і реприз на своїх концертах і вибачитися перед усіма людьми з проблемами, над якими він знущався всі ці роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський звернувся до Тимошенко і дав їй 24 години.

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Особи
Ірина ГеращенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
К примеру: Ты ведёшь себя как идиот. Теперь надо перед всеми извинится у кого соответствующий диагноз? Так и дауны ведут себя как дауны, хоть как их назови.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
А чего это шаболда вспомнила про права человека? А про свободу слова еще не вспомнила?
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
во плесень оранжевая, а когда он оскорбил? как ющенко с тобой спал, фу плесень.
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