"Провина за війну лежить на Путіні!" Геращенко закликала припинити переговори "про Україну без України"

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що президент Володимир Зеленський порушив головний зовнішньополітичний принцип команди п'ятого президента Петра Порошенка – "нічого про Україну без України", і тепер питання Донбасу обговорюють без нашої участі.

Про це вона повідомила у ефірі програми "Право на владу". Геращенко нагадала, що конституційні повноваження президента України – це зовнішня політика та Верховний Головнокомандувач.

"Навіть попри ту шалену критику, яку "1+1" направляв на Порошенка, всі визнавали, що він був гідним головнокомандувачем. Сьогодні команда Зеленського перекреслила ключове надбання команди Порошенка: нічого про Україну без України. Ми за це дуже боролися. Що ми бачимо сьогодні? Трамп обговорює з Путіним Україну, Путін обговорює з Макроном, Козак обговорює з адміністрацією Меркель ситуацію на Донбасі. Де тут Україна?" – зауважила Геращенко.

На її переконання, це є надзвичайно небезпечно в умовах, коли світ накриває економічна криза та коронавірус – для того, щоб залишатися на порядку денному, Україні потрібно демонструвати надзвичайно активну зовнішню політику.

Геращенко вкотре наголосила, що провина за агресію на Донбасі лежить на Путіні, і Зеленський має більш жорстко реагувати на дії країни-агресора.

"Потрібно демонструвати жорстку політику по відношенню до агресора. Ми забули про те, що ворог на Донбасі продовжує вбивати українських солдатів. Згідно довідки Міноборони, за рік президентства Зеленського на Донбасі було вбито 100 українських солдатів. Ми не змінилися в наших оцінках. Путін напав на Україну і продовжує агресивну політику. Зеленський має зрозуміти, що не можна так легковажно говорити "нужно просто перестать стрелять", і тоді припиниться війна. Тому що не Україна її починала. Її почала Російська Федерація", – зазначила Геращенко.

Геращенко нагадала, що команда Порошенка зробила значний внесок у побудову системи звільнення заручників і добилася рішення Гамбурзького морського трибуналу по справі моряків, що допомогло повернути їх додому.

"Наша команда все, що знала про звільнення заручників, передала Зеленському, тому що ми бажаємо в цьому успіхів. Те, що було звільнено десятки українців з окупованої території і моряків з російських тюрем, в цьому була велика заслуга попередньої влади. Бо було створено потужну команду, яка представляла українські інтереси в міжнародних судах. Ця команда була сформована президентом Порошенком, і власне рішення Гамбурзького морського трибуналу по морякам, який визнав, що це є військовополонені, допомогло їх звільнити", – підкреслила співголова фракції.

Крім цього, народна депутатка звернула увагу на те, що безпековий і гуманітарний блоки на сьогодні не обговорюються як ключові пріоритети, а також зупинилось обговорення дорожної карти.

"Мене турбує питання Мінська, що викинута тема дорожньої карти, яка була принципова для нашої команди, де чітко було визначено, що ключова тема – безпека. Без безпеки не може бути жодних політичних блоків. Що відкинута тема гуманітарна – без доступу Червоного Хреста на окуповані території, пошуку зниклих без вісті, без цього не можна говорити про вирішення гуманітарних питань", – наголосила вона.

Геращенко зауважила, що вже після Нормандської зустрічі з початку цього року жодного разу не було домовлено про перемир’я по всій лінії фронту, а інтенсивність обстрілів є постійно високою.

"За президента Зеленського вперше цього року не вдалося домовитися про перемир’я. Перемир’я на Донбасі росіянами не дотримувалося жодного дня, але під час цих перемир’їв знижалася інтенсивність обстрілів, а отже зменшувалося вбивство українських солдатів. Жодне рішення останнього саміту в Парижі не виконано. Там було голосно оголошено, після того, як подивилися одне одному в очі президенти Зеленський і Путін, що до 31 грудня домовляться про дату режиму тиші, але його досі немає. У цьому винен Путін. Але мене бентежить те, що ми перестали про це говорити", – наголосила Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник Росії Дмитро Козак прибув до Берліна на переговори з помічником німецької канцлерки Ангели Меркель. Водночас вони проходили без участі української сторони, а сам Козак перебуває під дією санкцій.

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