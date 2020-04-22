Геращенко закликала нардепів ухвалити закон про захист медиків під час пандемії COVID-19

Депутати з фракції "Європейська Солідарність" зареєстрували законопроект, спрямований на додатковий захист медичних працівників під час пандемії коронавірусу в Україні.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила співголова фракції Ірина Геращенко. Вона також наголосила, що "Європейська солідарність" наполягає на розгляді цього законопроекту у п’ятницю на позачерговому засіданні Верховної Ради.

"Наша фракція сьогодні зареєструвала законопроект про додатковий захист лікарів. Ми наполягаємо, щоб цей закон було прийнято на позачерговій сесії в п‘ятницю і збираємо підписи під цією ініціативою", – пише Геращенко.

Політикиня зауважила, що для "Європейської солідарності" захист медиків зараз є пріоритетом номер один.

"По-перше, Фонд Порошенка, наша команда вже передали лікарням тисячі необхідних захисних костюмів (до речі, дуже приємно було отримати зворотній зв‘язок від медиків, які задоволені якістю цих костюмів). Також знаю, що велику благодійну допомогу лікарням в усіх регіонах зараз передає корпорація "Рошен", – нагадала Геращенко.

"По-друге, ми наполягли, щоб в зміни до бюджету було закладено норму про страхування лікарів", – зазначила співголова "Європейської солідарності".

Зазначимо, за офіційними даними МОЗ України, 1245 медичних працівників захворіли на COVID19. Це фактично кожен п’ятий випадок захворювання у нашій державі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус та вніс відповідні пропозиції до парламенту.

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