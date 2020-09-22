Геращенко: якщо влада не звільнила Фокіна – вона поділяє його погляди щодо Донбасу

ТКГ працює за чіткими директивами президента України. І якщо влада не звільняє Фокіна через його висловлювання – це означає, що керівництво країни поділяє таку риторику.

Про це у своєму відеозверненні заявила співголова фракції "Європейська солідарність", Уповноважена президента України з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях (2014-2019 роки) Ірина Геращенко. Текст звернення опубліковано на сайті "ЄС".

"Укотре суспільство перезбуджено обговорює чергові недолугі заяви Фокіна, який додумався вже сказати як представник української переговорної сторони в Тристоронній контактній групі про те, що Україна напала на Україну через українську мову. В цей час, коли суспільство справедливо критикує ці недолугі заяви, українська влада, яка стоїть за цими заявами, ще раз демонструє, що вона не має жодної стратегії й тактики звільнення окупованих територій Донбасу", – заявила Геращенко.

Нардепка наголосила: все, що озвучують представники ТКГ, – санкціоновано згори.

"Немає жодних заяв Фокіна. У ТКГ не може бути самодіяльності. Всі учасники цих перемовин отримують дуже чіткі директиви, особисто від президента Зеленського і від МЗС. І ми не бачимо насправді реакції влади на ці чергові заяви "дєдушкі Фокіна", якого делегувала до ТКГ його внучка. А це означає, що влада поділяє цю риторику. В інакшому разі Фокіна би давно звільнили", – переконана Ірина Геращенко.

Політикиня також наголосила на тому, що за численними вимогами до України зовсім загубилися вимоги до РФ, які за "Мінськом" також передбачено. І українська сторона жодним чином цьому не протидіє.

"У цей час, коли ми чуємо знову і знову про те, що має зробити Україна, зовсім зникла з порядку денного риторика, а що ж має зробити Російська Федерація. Це Російська Федерація не виконує Мінські угоди. Вона не виконує ключовий безпековий блок, вона не виконує домовленості саміту в "нормандському форматі" минулого грудня щодо допуску міжнародних гуманітарних місій, зокрема й комітету Червоного хреста до окупованих територій. Росія не звільнила всіх заручників. І Україна, коли сьогодні говорить, що бореться за звільнення всіх на всіх і говорить про сто людей, навіть не називає жодного прізвища", – сказала Геращенко.

Саме прорахунки української влади в питанні обміну полоненими обурюють народну депутатку від "ЄС" найбільше.

"Чому? Чому п’ять попередніх років вся країна знала прізвища героїв? Ми всі вболівали, боролися за Сенцова, Кольченка, Сущенка, Асєєва, Жемчугова, Варфоломеєву. Ми знали всіх заручників на окупованих територіях в окупованому Криму і тюрмах РФ. А сьогодні це позбавлений лику список. Нам говорять про 100 осіб. Чому ви не називаєте прізвища. Хто сьогодні взагалі цим займається?" – запитала Геращенко.

Вона наголосила, що переговорна група з української сторони забула про вимоги до РФ – про необхідність безпекового блоку як ключового у виконанні Мінських угод.

"Ще і ще раз хочемо звернутися до влади – суспільство заслуговує на те, щоб почути вашу стратегію й тактику звільнення окупованого Донбасу", – закликала співголова фракції "Європейська солідарність".

Колишня учасниця української делегації у Мінську сформулювала поради для своїх наступників.

"Перше: поверніться до дорожньої карти, яка була узгоджена в межах консультацій "нормандського формату" на рівні радників президентів і канцлера. Саме в цій дорожній карті дуже чітко прописано почерговість блоків виконання Мінських угод. Перший – це безпековий. Потім – гуманітарний блок, і тільки після того можна переходити до політичного", – нагадує Ірина Геращенко.

Вона також закликала повернути до процесу Міністерство закордонних справ і Верховну Раду України, які нині були фактично повністю виключені з процесу. Геращенко також нагадала: у "Мінських домовленостях" прописано вимоги не тільки до України, а й до агресора. І погоджуватися на нові поступки, не домігшись виконання від РФ старих зобов’язань – це злочин.

"Абсолютно ненормально, коли українська сторона щодня набирає на себе все нові й нові зобов’язання за Мінськими угодами. Вже підписали формулу Штайнмаєра, якою зобов’язують на безстроковій основі ухвалити особливості місцевого самоврядування на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Хоча ми ухвалювали цей закон лише на три роки. Вже говорять про весь Донбас, а не тільки про окуповані території. Власне, все це неприпустимо", – переконана Геращенко.

Також політикиня вважає, що нині є слушна нагода повернутися до питання введення в ОРДЛО міжнародної миротворчої місії.

"Насправді ми чекаємо від Зеленського в межах ювілейної зараз сесії Генеральної асамблеї ООН, що у своїй промові ви, пане Зеленський, згадаєте про вимогу до світу направити миротворчу місію на окуповані території Донбасу. Ба більше, президент Порошенко вже узгодив свого часу з Генеральним секретарем ООН направлення оціновальної місії на Донбас для того, щоб пришвидшити процес направлення туди миротворців", – нагадала співголова фракції.

Поєднання всіх цих рекомендацій, дотримання "дорожної карти" з усвідомленням необхідності введення миротворців на Донбас, на думку політикині, і має стати стратегією й тактикою звільнення Донбасу для чинної влади.

Геращенко наголосила – для того, щоб боротися за окуповані території в політико-дипломатичний спосіб, їх звільняти, ми все одно маємо мати сильну армію та сильну дипломатичну службу.

"Зараз обговорюється проєкт бюджету на 2021 рік. А чи знаєте ви, що в цьому бюджеті на 200% збільшено фінансування Міністерства молоді і спорту – і тільки на 7%, це менше ніж рівень інфляції, піднімаються видатки на Міністерство закордонних справ? І так само абсолютно не піднімаються видатки на сектор безпеки й борони. Чому так? Чому ми будуємо поліційну державу, а при цьому забуваємо про те, що ми – країна, яка воює, де має бути сильна армія, сильна дипломатія і для цього вони мають бути мотивовані? Згадайте про це, ви ж Верховний Головнокомандувач", – закликала Геращенко Володимира Зеленського.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що заступник голови української делегації в ТКГ в Мінську Вітольд Фокін знову відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу. Так, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ під час переговорів. Він також послідовно відстоює позицію необхідності проголошення всеохоплюючої амністії для бойовиків ОРДЛО та не раз заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не лише окремим районам Донецької та Луганської областей, які наразі перебувають під російською окупацією.