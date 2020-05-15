Геращенко спростував причетність "Дії" до витоку даних українців у Telegram
Заступник очільника МВС Антон Геращенко заявив, що запуск системи "Дія" не має жодного відношення до зливів персональних даних українців у Telegram, довкола чого нещодавно розгорівся скандал.
Про це він сказав в інтерв'ю "Сьогодні". За його словами, запуск додатку не був передчасним, як вважають деякі громадяни, і працює він лише за принципом, "коли реєстр звертається щоразу до реєстру".
"Ось у системі "Дія" на телефоні є мій паспорт громадянина України. Коли я хочу комусь показати, що це точно мій документ, а не фото або скріншот, я натискаю кнопку і з'являється унікальний код. Так ось, "Дія" тільки в цей момент має можливість звернутися до мого запису в реєстрі, а не до всіх записів всюди. Тому давайте у такий спосіб відокремимо мух від котлет", – пояснив посадовець.
Він прокоментував і те, що ДБР почало розслідування щодо можливої причетності до "зливу" посадових осіб МВС і Держміграційної служби.
"Безумовно, витік персональних даних, які охороняються законом, є неприпустимим. Однак у нашій країні, де, на жаль, продається дуже багато, іноді і правосуддя, законність, чесність, існує і продаж персональних даних. Бази "зливалися", починаючи з початку 2000-х. Якщо зайти в інтернет і почитати оголошення, є величезна їхня кількість", – зауважив Геращенко.
Разом із тим наголосив, що в Україні багато правоохоронних органів та інспекцій мають доступ до баз даних. Серед них він назвав НАБУ, яке підключене до всіх систем довіреностей, інформації про реєстри нерухомості, транспортних засобів, а також НАЗК.
"І як ці антикорупційні органи використовують таке підключення, це ще належить перевірити, зокрема і в рамках слідства. Були випадки витоків і в системі МВС… Тобто існує якийсь ринок із перевірки даних платоспроможності, благонадійності тих чи інших осіб. Необхідно, щоб кожен отримував оцінку в кримінальній площині. Прокуратура і ДБР таку справу ведуть. Ми це не приховуємо", – запевнив заступник глави МВС.
Щодо ж гучного зливу останніх днів він заявив, що насправді 95% інформації, яка була в Telegram-боті, датується 2005, 2008 і 2012 роками. Крім цього, додав, що на сьогодні держава з одного боку декларує захист персональних даних, а з іншого – в інтернеті у відкритому доступі перебуває 1,5 млн декларацій чиновників і депутатів, де вказані всі їхні статки.
"Про яку приватність ми можемо говорити? Є реєстр Міністерства юстиції, офіційно за законом відкритий у 2016 році, за яким, здається, за 21 грн ви можете зайти і подивитися власність, яка є на будь-якому громадянинові країни, залишивши інформацію, хто дивився. Тоді у мене питання: давайте визначимося, чи ми закриваємо інформацію, чи ми її за законом розкриваємо для всіх?" – обурився Геращенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в соцмережах повідомили про нібито зламаний додаток "Дія" та витік персональних даних громадян.
З'ясувалося, що в Telegram запрацював бот, який пропонує продати дані – паспорти та водійські права з фото.
Пізніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що додаток "Дія" насправді є лише каналом для передавання інформації й у нього немає бази даних.
Тим часом Національна поліція України 12 травня почала розслідування масштабного витоку даних громадян, які пропонував продати анонімний Telegram-канал.
Витік персональних даних українців у мережу відбувся не через недосконалість додатку "Дія", а через незахищеність старих баз даних, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
У Держбюро розслідувань заявили, що до витоку інформації, яка містила персональні дані громадян України та була поширена в одному з анонімних Telegram-каналів, можуть бути причетні посадовці з Головного сервісного центру МВС України та Державної міграційної служби.