Заступник очільника МВС Антон Геращенко заявив, що запуск системи "Дія" не має жодного відношення до зливів персональних даних українців у Telegram, довкола чого нещодавно розгорівся скандал.

Про це він сказав в інтерв'ю "Сьогодні". За його словами, запуск додатку не був передчасним, як вважають деякі громадяни, і працює він лише за принципом, "коли реєстр звертається щоразу до реєстру".

"Ось у системі "Дія" на телефоні є мій паспорт громадянина України. Коли я хочу комусь показати, що це точно мій документ, а не фото або скріншот, я натискаю кнопку і з'являється унікальний код. Так ось, "Дія" тільки в цей момент має можливість звернутися до мого запису в реєстрі, а не до всіх записів всюди. Тому давайте у такий спосіб відокремимо мух від котлет", – пояснив посадовець.

Він прокоментував і те, що ДБР почало розслідування щодо можливої причетності до "зливу" посадових осіб МВС і Держміграційної служби.

"Безумовно, витік персональних даних, які охороняються законом, є неприпустимим. Однак у нашій країні, де, на жаль, продається дуже багато, іноді і правосуддя, законність, чесність, існує і продаж персональних даних. Бази "зливалися", починаючи з початку 2000-х. Якщо зайти в інтернет і почитати оголошення, є величезна їхня кількість", – зауважив Геращенко.

Разом із тим наголосив, що в Україні багато правоохоронних органів та інспекцій мають доступ до баз даних. Серед них він назвав НАБУ, яке підключене до всіх систем довіреностей, інформації про реєстри нерухомості, транспортних засобів, а також НАЗК.

"І як ці антикорупційні органи використовують таке підключення, це ще належить перевірити, зокрема і в рамках слідства. Були випадки витоків і в системі МВС… Тобто існує якийсь ринок із перевірки даних платоспроможності, благонадійності тих чи інших осіб. Необхідно, щоб кожен отримував оцінку в кримінальній площині. Прокуратура і ДБР таку справу ведуть. Ми це не приховуємо", – запевнив заступник глави МВС.

Щодо ж гучного зливу останніх днів він заявив, що насправді 95% інформації, яка була в Telegram-боті, датується 2005, 2008 і 2012 роками. Крім цього, додав, що на сьогодні держава з одного боку декларує захист персональних даних, а з іншого – в інтернеті у відкритому доступі перебуває 1,5 млн декларацій чиновників і депутатів, де вказані всі їхні статки.

"Про яку приватність ми можемо говорити? Є реєстр Міністерства юстиції, офіційно за законом відкритий у 2016 році, за яким, здається, за 21 грн ви можете зайти і подивитися власність, яка є на будь-якому громадянинові країни, залишивши інформацію, хто дивився. Тоді у мене питання: давайте визначимося, чи ми закриваємо інформацію, чи ми її за законом розкриваємо для всіх?" – обурився Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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