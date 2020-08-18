Геращенко розповів, коли уряд заборонить приїзд хасидів до Умані

Кабінет міністрів України згоден заборонити хасидам відвідувати країну під час святкування іудейського Нового року (Рош га-Шана), зокрема, через небезпеку поширення коронавірусу.

Однак остаточне рішення про конкретні заходи щодо цього урядовці ухвалюватимуть на засіданні комісії з ТЕБ на НС 19 серпня. Про це в ефірі "24 каналу" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Зазначимо, що в цьому контексті він підтримав позицію мера Умані, котрий виступив проти приїзду іноземців до міста.

"Добре, коли міський голова захищає інтереси виборців і розуміє, що цьогоріч не можна підтримувати питання, щоб десятки тисяч людей приїхали з іншої країни до Умані. Є ризик занести дуже небезпечний вірус", – підкреслив Геращенко.

Він пояснив, що саме тому в уряді вирішили обмежити паломникам доступ до міста, "оскільки здоров'я та життя людей – дорожче". Також це роблять нібито й в інтересах паломників. Адже зазвичай хасиди перебувають у місті впродовж декількох днів, вони живуть скупчено – по 20-30 осіб у кімнатах.

"Думаю, що точно не буде дозволено чартерні авіарейси, якими прибували більшість паломників. Також, можливо, будуть й інші обмеження. До того ж ми братимемо досвід самого Ізраїля, який також обмежив візити паломників у свою державу, й інших країн", – пояснив Геращенко заходи, які розглядатимуть на комісії ТЕБ та НС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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