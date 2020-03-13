Співголова "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко заявила, що глава Офісу президента Андрій Єрмак своїм підписом визнав повноважними представників так званих Л/ДНР.

Про це вона заявила в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За словами Геращенко, поставивши підпис під протоколом про створення консультаційної ради з ОРДЛО, Єрмак визнав легальними посади "чортів" з Л/ДНР.

Андрій Єрмак та Ірина Геращенко Скріншот з відео

"Тут є Україна, Росія та ОБСЄ і два риса, як каже Зеленський, якісь два прізвища, де немає жодних повноважних представників. Ви, як глава Офісу представника, поставили свій підпис під документом, де написано "повноважні представники", тим самим легалізувавши чортів, які там перебувають. Цей бродячий цирк, який сидить поруч і ніколи не був учасником переговорів", – розкритикувала Єрмака Геращенко.

Крім того, вона додала, що в протоколі вперше за 6 років немає жодного слова про безпеку, а також нічого не сказано про те, що Росія не виконала свою частину домовленостей, досягнутих на зустрічі в нормандському форматі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Після народні депутати від фракції "Слуга народу" опублікували спільну заяву, в якій зазначили неможливість подачі води в окупований Росією Крим, а також щодо створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

Спочатку під заявою підписалося близько 10 нардепів, але потім це викликало широкий резонанс і наразі під ним підписалося вже 40 осіб.

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