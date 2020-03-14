Підписані 11 березня в Мінську протоколи вперше від початку російської агресії на Донбасі не мають жодної згадки про безпекову складову. Про це в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко. Вона жорстко відповіла главі Офісу президента Зеленського Андрію Єрмаку, який намагався перекласти відповідальність за підписані домовленості на Мінські угоди. Геращенко зазначила, що у Мінських угодах завжди першим пунктом було виконання безпекових вимог.

"Ви підписали цей протокол, коли навіть є ескалація конфлікту. І вперше підписано документ в рамках мінських переговорів, де немає жодного слова про безпеку. Я покажу всі документи, які були підписані в Мінську. І завжди першим пунктом був блок безпеки", – наголосила Геращенко.

Ірина Геращенко vnews.agency

Вона також нагадала про нормандську зустріч у Парижі, після якої Росія не виконала жодної умови як країна-агресор. При цьому Кремль завдяки підписаному протоколу взагалі виводиться з-під відповідальності і переходить у статус краіни-спостерігача - зауважила Геращенко.

"У березні загинуло 15 солдатів, а в вашому протоколі про це немає жодного слова, а ви натомість говорите про ще 3 місця розведення. Ви сказали про сторони конфлікту, ОРДЛО сказали про сторони конфлікту – називаючи їх Київ і Донбас. І це є сценарій Кремля. Ось підписані протоколи.Тут є Україна, Росія та ОБСЄ і, як каже Зеленський, якісь два прізвища, де немає жодних повноважних представників", - зазначила Ірина Геращенко.

"Ви як глава Офісу представника поставили свій підпис під документом, де написано "повноважні представники", тим самим легалізувавши чортів, які там перебувають. Цей бродячий цирк, який сидить поруч і ніколи не був учасником переговорів. Ми ніколи жодного речення наших законів не погоджували в Мінську. Ми приїжджали і інформували наших партнерів, що український парламент прийняв закони, що стосується амністії, що стосується реінтеграції, що стосується особливостей місцевого самоврядування", - нагадала Ірина Геращенко.

Вона зауважила, що за президентства Порошенка документи не узгоджувались із представниками терористичних угруповань. А тепер нічого не узгоджують із українським парламентом, - зауважила Геращенко. Як відомо, команда Петра Порошенка завжди наполягала на виконанні спочатку безпекового блоку Мінських угод - припинення вогню, виведення незаконних збройних формувань з території України, запровадження міжнародної миротворчої місії ООН на всій території ОРДЛО, передачу Україні контролю над кордоном, - після чого на звільнених територіях будуть створені умови для проведення виборів.

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