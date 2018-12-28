Геращенко: РФ та ОРДЛО відмовилися від переговорів щодо обміну заручниками

Представники російської сторони та самопроголошених республік відмовилися від переговорів 29 грудня щодо обміну полоненими, повідомила Ірина Геращенко. Вона ініціює обговорення цього питання в ТКГ.Російська сторона та представники самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" відмовилася проводити 29 грудня відеоконференцію гуманітарної підгрупи, на якій планувалося обговорити питання звільнення заручників. Про це у п'ятницю, 28 грудня, повідомила перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко.

"Росіяни та їхні маріонетки з ОРДЛО остаточно відмовилися від проведення відеоконференції гуманітарної підгрупи 29 грудня для узгодження звільнення заручників", - написала вона на своїй сторінці у Facebook. Геращенко також розкритикувала координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі ТКГ посла Тоні Фріша за його "пасивну позицію".

У зв'язку зі скасуванням переговорів Геращенко звернулася до ТКГ з ініціативою негайно провести спільне засідання ТКГ і гуманітарної підгрупи з питання звільнення заручників. "Щоб у присутності Євгена Марчука (уповноважений представник України в ТКГ. - Ред.), Мартіна Зайдіка (спеціальний представник ОБСЄ) і Бориса Гризлова (представника РФ) пройтися по кожному прізвищу в усіх можливих списках і таки розблокувати звільнення утримуваних", - заявила перша віце-спікерка.

За її словами, представники РФ так і не дали жодної відповіді на пропозицію передати їхньому консулу засуджених російських громадян в обмін на політв'язнів Кремля. Так само РФ не відповіла на ці пропозиції ні за дипломатичними каналами, ні на запити української омбудсменки Людмили Денісової.

Геращенко стверджує, що представники самопроголошених республік також збільшили свої вимоги. "На цей час ОРДЛО підтвердили утримання всього 23 українців. А від нас вимагають звільнити 196. І це у них називається "обмін усіх встановлених на всіх встановлених", - заявила Геращенко.

При цьому вона наголосила, що українській стороні вже кілька років не дають відповіді щодо утримання в окупованому Донецьку та Луганську понад 70 громадян України. За словами Геращенко, РФ також категорично не погоджується передати політв'язнів Кремля.

Як повідомлялося, Україна пропонувала Росії звільнення 22-х російських громадян в обмін на звільнення 22-х українських заручників, а також була готова обміняти понад 70 затриманих бойовиків на 19 українських військовополонених і цивільних активістів, які утримуються в ОРДЛО.