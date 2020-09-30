Геращенко – про заяви Фокіна щодо війни на Донбасі: це зрада української армії та дипломатії
Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що представники президента в ТКГ, для яких начебто немає російської агресії, зраджують українську армію, яка захищає на Донбасі державний суверенітет і незалежність України.
Виступаючи в парламенті в середу, 30 вересня, Геращенко наголосила, що, крім того, вони зраджують українських дипломатів, яких позбавляють аргументів у захисті національних інтересів нашої держави.
"Останні заяви представника Зеленського в ТКГ Фокіна межують із державною зрадою. Справді, для політичних пенсіонерів Кравчука і Фокіна, та й для самого Зеленського в Конча-Заспі війни немає. Тому що доблесний їхній мир захищає українська армія. А сьогодні Зеленський і його посіпаки в ТКГ зраджують кожного українського воїна та українського дипломата своїми заявами", – наголосила Геращенко.
Вона зауважила, що саме Фокіну і Кравчуку українці завдячують відсутністю реформ на початку Незалежності. "Коли мудрий український народ запитує: а чому ж ми не живемо, як Польща, то це треба запитати у Фокіна і Кравчука, які на початку 90-х здали ядерну зброю, здали Чорноморський флот, здали Чорноморське морське пароплавство, а всім українцям залишили в пам'ять про себе "кравчучку", – нагадала вона.
За її словами, такі заяви вимагають навіть порушення кримінальної справи.
"Чому Зеленський дістав їх із політичної пенсії? Тому що на всіх ефірах вони весь цей час "мочили" Порошенка й демократичну опозицію. І їхні заяви вимагають не звільнення з Тристоронньої контактної групи, а порушення кримінальної справи за статтями 110, 111 "державна зрада", – наголосила співголова фракції.
"Це – зрада кожного українського воїна, пам'яті загиблих, зрада українських дипломатів, яким сьогодні насправді немає як захищати Україну. Коли самі українські представники говорять про громадянський конфлікт", – уважає Геращенко.
Вона наголосила, що президент Зеленський має не ховатися за абстрактними заявами свого Офісу, а публічно дати оцінку позиції Фокіна: "Ми вимагаємо заяви самого Зеленського, і ми вимагаємо заяви Тарана і заяви Кулеби, які є за квотою президента в уряді".
Геращенко також закликала міністра внутрішніх справ забезпечити чесні вибори.
"Те, що твориться сьогодні у виборчих комісіях, коли влада намагається сегресувати цілі списки за тим тільки, чи лояльні вони до влади чи ні. Коли сьогодні у Кременчуці ТВК, повністю підконтрольна одній олігархічній групі, забороняє "Європейській солідарності" реєструвати наш список. Цим ми повертаємося в часи Януковича", – наголосила Геращенко. Вона також нагадала про скандал із мером Умані, якого відмовилися реєструвати кандидатом тільки тому, "що він посмів виступити проти недолугості влади в її боротьбі з COVID-19".
"Тому ми звертаємося сьогодні з вимогою до силових структур негайно порушити кримінальну справу проти зрадників, а до всіх, хто відповідає за чесні вибори, – зробити все, щоб останні чесні вибори у нас не закінчилися разом з епохою президента Порошенка", – резюмувала політикиня.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Фокін відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу. Зокрема, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ під час переговорів.
Фокін також послідовно відстоює позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО й не раз заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремим районам Донецької та Луганської областей, які зараз перебувають під російською окупацією.
Крім того, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади проголосував за ініціювання постанови про звернення парламенту до президента з вимогою звільнити Фокіна.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав відсторонити Фокіна від переговорів щодо Донбасу.
Незабаром відреагував і глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Фокін не винен у договорах, які раніше підписувала Україна, але зазначив, що заяви першого прем'єра не виправдовують його.