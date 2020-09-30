Геращенко – про заяви Фокіна щодо війни на Донбасі: це зрада української армії та дипломатії

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що представники президента в ТКГ, для яких начебто немає російської агресії, зраджують українську армію, яка захищає на Донбасі державний суверенітет і незалежність України.

Виступаючи в парламенті в середу, 30 вересня, Геращенко наголосила, що, крім того, вони зраджують українських дипломатів, яких позбавляють аргументів у захисті національних інтересів нашої держави.

"Останні заяви представника Зеленського в ТКГ Фокіна межують із державною зрадою. Справді, для політичних пенсіонерів Кравчука і Фокіна, та й для самого Зеленського в Конча-Заспі війни немає. Тому що доблесний їхній мир захищає українська армія. А сьогодні Зеленський і його посіпаки в ТКГ зраджують кожного українського воїна та українського дипломата своїми заявами", – наголосила Геращенко.

Вона зауважила, що саме Фокіну і Кравчуку українці завдячують відсутністю реформ на початку Незалежності. "Коли мудрий український народ запитує: а чому ж ми не живемо, як Польща, то це треба запитати у Фокіна і Кравчука, які на початку 90-х здали ядерну зброю, здали Чорноморський флот, здали Чорноморське морське пароплавство, а всім українцям залишили в пам'ять про себе "кравчучку", – нагадала вона.

За її словами, такі заяви вимагають навіть порушення кримінальної справи.

"Чому Зеленський дістав їх із політичної пенсії? Тому що на всіх ефірах вони весь цей час "мочили" Порошенка й демократичну опозицію. І їхні заяви вимагають не звільнення з Тристоронньої контактної групи, а порушення кримінальної справи за статтями 110, 111 "державна зрада", – наголосила співголова фракції.

"Це – зрада кожного українського воїна, пам'яті загиблих, зрада українських дипломатів, яким сьогодні насправді немає як захищати Україну. Коли самі українські представники говорять про громадянський конфлікт", – уважає Геращенко.

Вона наголосила, що президент Зеленський має не ховатися за абстрактними заявами свого Офісу, а публічно дати оцінку позиції Фокіна: "Ми вимагаємо заяви самого Зеленського, і ми вимагаємо заяви Тарана і заяви Кулеби, які є за квотою президента в уряді".

Геращенко також закликала міністра внутрішніх справ забезпечити чесні вибори.

"Те, що твориться сьогодні у виборчих комісіях, коли влада намагається сегресувати цілі списки за тим тільки, чи лояльні вони до влади чи ні. Коли сьогодні у Кременчуці ТВК, повністю підконтрольна одній олігархічній групі, забороняє "Європейській солідарності" реєструвати наш список. Цим ми повертаємося в часи Януковича", – наголосила Геращенко. Вона також нагадала про скандал із мером Умані, якого відмовилися реєструвати кандидатом тільки тому, "що він посмів виступити проти недолугості влади в її боротьбі з COVID-19".

"Тому ми звертаємося сьогодні з вимогою до силових структур негайно порушити кримінальну справу проти зрадників, а до всіх, хто відповідає за чесні вибори, – зробити все, щоб останні чесні вибори у нас не закінчилися разом з епохою президента Порошенка", – резюмувала політикиня.

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