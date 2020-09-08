Геращенко назвав Авакова "філософом", здатним обійняти будь-яку посаду

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що його начальник, глава МВС Арсен Аваков давно переріс свою нинішню посаду і може обіймати будь-яку іншу або стати "вільною людиною".

Такою думкою чиновник поділився в ефірі програми "Хард із Влащенко" на каналі "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Арсен Борисович давно переріс посаду міністра. Це раз. Друге: незамінних людей немає. Третє: розмови про те, що міністра внутрішніх справ Арсена Авакова треба змістити з посади й відправити куди-небудь подалі, почалися в день його призначення", – сказав Геращенко.

За його словами, в Авакова "не така вже й весела посада", як деякі думають. А на запитання про те, ким же повинен бути нинішній міністр внутрішніх справ, Геращенко зазначив, мовляв, "вільною людиною, філософом".

"Арсен Борисович може обіймати будь-яку посаду" , – підкреслив заступник глави МВС.

(Слова Геращенка про Авакова – на відео з 58:36 хвилини)

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за час президентства Володимира Зеленського роздав 335 одиниць вогнепальної зброї. 242 людини отримали її в минулому році, а 93 – у цьому.

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