"Де $4 тисячі для вчителів? Хто вбив воїнів?" Геращенко нагадала гучні обіцянки Зеленського

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко зазначила, что президент Володимир Зеленський у підсумках за рік своєї роботи не розповів про конкретні результати чи проведені реформи, а говорив лише про те, як йому важко працювати.

Про це вона сказала у інтерв’ю телеканалу "Прямий". Коментуючи фільм про підсумки річної роботи Зеленського, вона зазначила, що президентові потрібно спілкуватися із журналістами, які ставили б йому критичні запитання.

"Рік тому президент Зеленський давав інтерв’ю "Теслі". Тепер єдина реформа у його спілкуванні зі світом – це те, що він уже говорить сам із собою… Це дійсно дивно. Мені здається, що можна було б поспілкуватись із журналістами, які задали б більш критичні запитання", – сказала Геращенко.

Вона додала: "Ключове з того, що сказав Зеленський: всі навколо погані – один він хороший, він багато працює і дуже втомився, а також багато перекручувань фактів".

За словами нардепки, найперше це стосується теми війни і миру.

"Я добре пам’ятаю, що рік тому президент Зеленський говорив, що треба "просто перестать стрелять". І зараз він може в принципі сказати, що війна закінчилася. Тому що в його риториці не згадується країна-агресор Російська Федерація. Він говорить, що він закінчить війну, але ми її не починали, її не починала ні Україна, ні Зеленський. Її розпочав Путін – і для того, щоб закінчити війну, потрібно почати називати речі своїми іменами", – підкреслила Геращенко.

Вона зазначила, що тільки за цей рік загинуло 39 українських воїнів.

"Я ніколи не чула, щоб президент Зеленський так само згадував, хто їхні вбивці. А їхні вбивці – Російська Федерація", – сказала вона.

"Так само дуже смішно чути про те, як працює нинішній парламент у турборежимі. Турборежим давно зламався, і це його "Слуги" подали зараз 16 тисяч поправок до ключового закону для отримання Україною кредиту МВФ. В цьому фільмі президент не знайшов слів, щоб згадати своїх соратників, які сьогодні блокують роботу парламенту", – також наголосила співголова фракції.

Вона зауважила, що попередній парламент працював набагато ефективніше "без усякого турборежиму, без зелених кнопкодавів, які тільки сидять і тиснуть кнопочки і не мають жодної можливості думати головою".

Геращенко також повідомила, що зараз перебуває із робочою поїздкою в Житомирі та спілкується з лікарями обласної клінічної дитячої лікарні, які запитують, як прожити на 4 тисячі гривень.

"Я хочу нагадати, що рік тому Зеленський і компанія обіцяли вчителям по 4 тисячі доларів зарплати. Насправді, у вчителів і у лікарів залишається по 4 тисячі – тільки не доларів, а гривень. І дійсно як на них прожити в умовах карантину, в умовах падіння українсько економіки, невідомо. Але Зеленський про це нічого не говорив", – сказала Геращенко.

Вона також зауважила, що півроку тому Зеленський рекламував "уряд технократів".

"І цей "уряд технократів" вбив українську економіку ще до початку коронавірусу. Тепер технократи зламалися і ведуть реформаторів добити українську економіку", – додала Геращенко.

Депутатка підкреслила, що в уряді досі немає кількох ключових міністрів – з питань енергетики, з питань промислової політики, освіти, культури.

"У них немає людей. Лава запасних у них дуже коротка, тому ми і бачимо таку чехарду в кадровій політиці зеленої влади", – вважає Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що через рік після перемоги Володимира Зеленського на виборах Україна опинилася у найбільш слабкому стані за всю історію Незалежності.

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