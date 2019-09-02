Геращенко: "ЄС" наполягає на врахуванні висновків Венеціанської комісії і Конституційного суду України у законопроєкті про зняття недоторканості

Партія "Європейська солідарність", як і інші політичні сили меншості, дуже чітко наголошує на необхідності врахування позиції Венеційської комісії і застережень Конституційного суду України під час голосування за зняття депутатської недоторканності.

Про це сказала журналістам співголова фракції політичної партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко за підсумками погоджувальні ради, написала пресслужба політсили.

"В ході обговорення важливого законопроєкту щодо зняття депутатської недоторканності, окрім однієї політичної сили – партії більшості, всі інші політичні сили дуже чітко наголосили, що питання зняття депутатської недоторканності стоїть на порядку денному і всі повинні його підтримати. Але Верховна Рада України повинна діяти бездоганно. Не вигадувати український велосипед чи самокат, а їхати на потязі, який приведе нас до Європейського Союзу", – підкреслила Геращенко.

Співголова фракції політичної партії Європейська солідарність Ірина Геращенко Пресслужба ЄС

За її словами, під час обговорення також наголошувалось на важливості врахуванні і висновку Конституційного суду України, і висновку Венеційської комісії, який повністю підтверджує ці ж застереження.

"Для того, щоб не було жодної підстави для Конституційного суду скасувати наше з вами перше голосування, важливо, щоб ми з вами врахували ці застереження", – звернулась вона до учасників погоджувальної ради.

Геращенко також повідомила, що фракція "Європейська солідарність" підготувала відповідний проєкт закону для того, щоб проголосувати дане рішення без процедурних порушень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховній Раді України порекомендували остаточно внести зміни до Конституції, які стосуються обмеження недоторканності народних депутатів.

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