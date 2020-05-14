За президента Володимира Зеленського в Україні багато державних посад зайняли колишні співробітники студії "Квартал 95".

Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко в ефірі програми "Право на владу", в якому обговорювався рік президентства Зеленського.

ukrinform.ua

"Сьогодні весь "квартал" працевлаштований на всі державні посади. Фракція "Слуги народу": там, хто не з "кварталу", той з Кривого Рогу, з одного під'їзду. Останнє призначення в Нацраду – прессекретарка "кварталу"", – зазначила Геращенко.

У зв'язку з цим вона додала, що "епоха кумівства закінчилася, але почалася епоха квартальства".

При цьому Геращенко побажала Зеленському стати справжнім державником, професіоналом і відмовитися від популізму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент призначив прессекретарку студії "Квартал 95" Тетяну Руденко членкинею Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.