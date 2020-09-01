Гео Лероса виключили зі "Слуги народу" після критики влади

Юрій Сергієнко Політика 19:05, 1.09.2020 Оновлено: 19:14, 1.09.2020

Народного депутата Гео Лероса виключили зі складу фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Відповідне рішення було ухвалене за результатами збору підписів, повідомляється в Telegram -каналі політсили.

"За результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів ухвалене рішення про виключення Лероса Гео Багратовича з числа членів фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді", – йдеться в повідомленні.

Telegram "Слуги народу"

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