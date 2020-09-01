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Гео Лероса виключили зі "Слуги народу" після критики влади

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
3,5 т.
Гео Лероса виключили зі 'Слуги народу' після критики влади

Народного депутата Гео Лероса виключили зі складу фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Відповідне рішення було ухвалене за результатами збору підписів, повідомляється в Telegram -каналі політсили.

"За результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів ухвалене рішення про виключення Лероса Гео Багратовича з числа членів фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді", – йдеться в повідомленні.

Telegram "Слуги народу"

Telegram "Слуги народу"

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