Гео Лероса виключили зі 'Слуги народу' після критики влади

Народного депутата Гео Лероса виключили зі складу фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Відповідне рішення було ухвалене за результатами збору підписів, повідомляється в Telegram -каналі політсили.

"За результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів ухвалене рішення про виключення Лероса Гео Багратовича з числа членів фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді", – йдеться в повідомленні.

Telegram "Слуги народу"

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