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Генштаб розсекретив план наступу на Україну: у Держдумі Росії відповіли

9.1тЧитати матеріал російською

У Росії відреагували на заяву українського Генштабу про можливу загрозу повномасштабного вторгнення на трьох з чотирьох напрямків.

Заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький образив главу Генштабу України Віктора Муженка, назвавши його "недалеким", пише російський пропагандистський ресурс RT.

"Якщо начальник Генштабу ці три напрямки бачить з боку Росії, то це недалека людина. Вся наша історія, особливо історія Великої Вітчизняної війни, не може надихнути на те, щоб Росія напала на дружній нам народ, не державу, а саме народ", — висловився політик країни-агресора.

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Віктор Водолацький

Віктор Водолацький

russia-armenia

Він також укотре наголосив, що загрозу для України нібито становить НАТО і Держдеп, "яким Україна потрібна для виконання специфічної ролі проти Росії".

Нагадаємо, що українська розвідка з'ясувала, що РФ завершує формування ударних з'єднань на кордоні з Україною для можливого вторгнення, а також готує низку диверсій на передовій і в тилу.

Як писав OBOZREVATEL, екс-директор інформбюро НАТО у Москві Роберт Пшель пояснив, що Росія розробляє ракети, здатні нести ядерні боєголовки і використовує хімічну зброю у Великобританії.

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Росія
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Русскому поверить,что себя обмануть..Самая брехливая нация!
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Пятый год все готовит и готовит и все никак не хочет
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Напасть на Украину этот все равно, что ударить кувалдой по куче дерьма. Толку никакого, только грязь и вонь.
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