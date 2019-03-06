Генштаб розсекретив план наступу на Україну: у Держдумі Росії відповіли

У Росії відреагували на заяву українського Генштабу про можливу загрозу повномасштабного вторгнення на трьох з чотирьох напрямків.

Заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький образив главу Генштабу України Віктора Муженка, назвавши його "недалеким", пише російський пропагандистський ресурс RT.

"Якщо начальник Генштабу ці три напрямки бачить з боку Росії, то це недалека людина. Вся наша історія, особливо історія Великої Вітчизняної війни, не може надихнути на те, щоб Росія напала на дружній нам народ, не державу, а саме народ", — висловився політик країни-агресора.

Віктор Водолацький russia-armenia

Він також укотре наголосив, що загрозу для України нібито становить НАТО і Держдеп, "яким Україна потрібна для виконання специфічної ролі проти Росії".

Нагадаємо, що українська розвідка з'ясувала, що РФ завершує формування ударних з'єднань на кордоні з Україною для можливого вторгнення, а також готує низку диверсій на передовій і в тилу.

Як писав OBOZREVATEL, екс-директор інформбюро НАТО у Москві Роберт Пшель пояснив, що Росія розробляє ракети, здатні нести ядерні боєголовки і використовує хімічну зброю у Великобританії.

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