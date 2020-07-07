Генсек ООН оприлюднив другу доповідь щодо Криму: зафіксували тортури й переслідування

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оприлюднив другу доповідь про ситуацію з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, які в 2014 році анексувала Росія.

Про це повідомило видання "Крим.Реаліі". Доповідь охоплює період із 1 липня по 31 грудня 2019 року.

В її основу лягли моніторинг і документування порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права в Криму.

Зокрема, в документі йдеться про:

тортури та жорстоке поводження з боку ФСБ Росії та інших правоохоронних органів у Криму, зокрема побиття, удари електричним струмом і задушення, застосовувані проти жертв;

порушення прав затриманих, зокрема й систематичні побиття, необґрунтовані особисті огляди, відмова в побаченнях із родичами та адвокатами, тиск на отримання російського громадянства;

звинувачення за публікації в соціальних мережах і втручання в роботу журналістів; 21 тисяча жителів Криму, які були призвані у збройні сили РФ з початку окупації (станом на 1 січня 2020 року);

191 рішення суду в 2019 році, які зобов'язали жителів Криму покинути територію Криму;

перешкоди, з якими стикаються люди з Криму в доступі до українських публічних послуг на материковій частині України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першій доповіді генсека ООН Антоніу Гутерреша про Крим задокументовано нові порушення Росії в окупованому Криму, зокрема щодо застосування там російського кримінального законодавства.