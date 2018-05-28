Генсек НАТО вимагає від РФ визнати відповідальність за збиття літака рейсу MH17

Єнс Столтенберг під час виступу перед Парламентською асамблеєю НАТО у Варшаві наголосив також на загрозах, які виходять від Росії для членів Альянсу.Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок, 28 травня, закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу літака рейсу MH17, збитого над Донбасом в липні 2014 року. Виступаючи перед Парламентською асамблеєю НАТО у Варшаві, Столтенберг заявив, що збиття літака стало прямим наслідком російської агресії проти України, повідомляє агентство dpa. Він додав, що підтримує відповідну вимогу уряду Нідерландів щодо визнання Москвою відповідальності за збиття літака.

Столтенберг також назвав Росію одним із найбільших викликів для безпеки у країнах НАТО. Росія втручається у демократичні процеси інших країн, відповідальна за хакерські атаки і демонструє готовність застосовувати військову силу проти країн-сусідок, заявив генсек НАТО. За його словами, Альянс реагуватиме на ці виклики сукупністю дій, яка складається із політики стримування та пошуку політичного діалогу.

Нагадаємо, 24 травня міжнародна слідча група з розслідування катастрофи рейсу МН17 "Малазійських авіаліній" заявила, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного на контрольовану сепаратистами територію Донбасу з РФ. "Бук", з якого збили літак, було взято з 53-ї ракетної бригади російської армії, дислокованої в Курську. Внаслідок збиття літака пострілом із ЗРК всі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Більшість із них були громадянами Нідерландів.