Генсек НАТО: Росія дедалі більше непередбачувана та агресивна

НАТО посилюватиме оборону через ядерні загрози Москви. Генсек Альянсу закликає переглянути ставлення до Росії.Північноатлантичний альянс нарощуватиме оборонний потенціал та готовність до активних дій і перегляне ставлення до РФ. "Росія стає дедалі більше непередбачуваною та агресивною", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 18 березня. Прикладом цієї тенденції він назвав напад у Солсбері на екс-агента Сергія Скрипаля з використанням нервово-паралітичної речовини.

Він висловив побоювання, що Росія просуватиметься у напрямку розширення свого ядерного арсеналу. Відповідно, каже Столтенберг, країни-члени НАТО повинні покращувати свій захист, повідомляє агенція новин Reuters. "Допоки у світі є ядерна зброя, доти НАТО має залишатися альянсом із атомними бомбами", - цитує Столтенберга AFP. Таким чином, зазначає він, політика стримування і залякування зберігатиметься задля попередження війни та заохочення до деескалації.

Столтенберг очікує, що канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та інші лідери держав-членів Альянсу переглянуть свої попередні рішення вже на наступному саміті влітку цього року. Напередодні, утім, генсек Альянсу заявив, що НАТО прагне до стратегічного партнерства і не хоче поновлювати "холодну війну" з Росією на тлі звинувачень на адресу Москви у справі Скрипаля. Раніше також стало відомо, що Москва не має наміру підписувати Договір про заборону ядерної зброї.

Справа Скрипаля

Колишнього подвійного агента Скрипаля та його доньку Юлію 5 березня відвезли до лікарні британського міста Солсбері. Поліція заявила, що їх отруїли нервово-паралітичними речовинами, а також що напад був умисним.

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей раніше заявила, що Росія або безпосередньо відповідальна за отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, або вона дозволила, щоб нервово-паралітична речовина потрапила до чужих рук.

За словами Мей, речовина, якою отруїли Скрипаля, з групи "Новачок", була розроблена в Росії, раніше в РФ її виробляли і, можливо, продовжують виробляти. Між Лондоном і Москвою напруження ускладнилося взаємними звинуваченнями політиків, які доходили до грубощів, а також взаємним висиланням дипломатів.

Західні держави підтримали Сполучене Королівство.