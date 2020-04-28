Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відреагувала на протести під її будинком через справу про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, заявивши, що тих, хто прийшли, не можна назвати правозахисниками.

Своєю позицією вона поділилася вночі 28 квітня на сторінці в Facebook.

"Правозахисники не приходять волати на дитячі майданчики, не плюють в пісочниці, не лякають пенсіонерів. Правозахисники – це зовсім про інше. Орган досудового розслідування, відреформована прокуратура і відреформований суд – це не те, 2 роки розслідування, кількість слідчих і прокурорів, що в рази перевищує кількість осіб із фаєрами – це не те, є тільки власне бачення як має бути..., але це також неточно. 55 томів справи – не цікавить", – обурилася вона.

Венедіктова відповіла на протест через справу Гандзюк

"Ви хочете правди? – Почався процес ознайомлення з матеріалами слідства", – додала генпрокурорка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 27 квітня після того, як Офіс генпрокурора оголосив про завершення досудового розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк, активісти прийшли з протестом під офіс президента і будинок Венедіктової. Протестувалиники звинуватили генпрокурорку в розвалі справи.