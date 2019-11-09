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9 листопада • оновлено в 19:11
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/ Політика

Затримання українського ветерана в Польщі: з'явилося звернення до Рябошапки та Авакова

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Генеральна прокуратура України та українське бюро Інтерполу, яке перебуває у віданні Міністерства внутрішніх справ, повинні докласти усіх зусиль, аби український ветеран Ігор Мазур (Тополя), затриманий у Польщі, був якомога швидше звільнений. Відповідне звернення до очільників правоохоронних органів оприлюднив на своїй сторінці народний депутат України з фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький.

"У Польщі затримали Ігоря Мазура (Тополю) за запитом Інтерполу за поданням Росії. Це не перше таке затримання українських громадян. Лише у Польщі за останні роки близько 10 таких затримань. У деяких випадках затримувалися ветерани російсько-української війни", – повідомив Микола Княжицький.

Ігор Мазур (позивний "Тополя")

Ігор Мазур (позивний "Тополя")

facebook.com/ProMovu1

"Поляки за законом не можуть діяти інакше. Поки фактів видачі в Росію не було. Але затримані перебувають в ув‘язнені від трьох місяців до двох років поки справа з‘ясовується", – наголошує Княжицький.

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"Росія повинна передати Польщі матеріали, на підставі яких був запит в Інтерпол. Польські служби і суд їх вивчатимуть. Справа може бути вирішена, якщо активно включиться наша Генпрокуратура і український Інтерпол, який перебуває у віданні МВС. Прошу генерального прокурора Рябошапку і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова активно сприяти звільненню українського ветерана.

Інтерпол часто намагаються використати у політичних цілях. А ми будемо працювати над вирішенням питання з польськими парламентарями", – зазначив народний депутат.

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Особа
Микола Княжицький
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
До двух лет! А как Украине отказывал интерпол в задержании бывших министра при Януковиче? Да если пренебрежительное и неуважительное отношение к самой нищей и корпумпированной стране, то такое же отношение и к ее гражданам
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Putin Serjio
Putin Serjio
По всему миру началось...
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hunt andres
hunt andres
Никакой политики - нацист есть нацист. На нем еще и чеченская история.
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