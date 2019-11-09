Затримання українського ветерана в Польщі: з'явилося звернення до Рябошапки та Авакова

Генеральна прокуратура України та українське бюро Інтерполу, яке перебуває у віданні Міністерства внутрішніх справ, повинні докласти усіх зусиль, аби український ветеран Ігор Мазур (Тополя), затриманий у Польщі, був якомога швидше звільнений. Відповідне звернення до очільників правоохоронних органів оприлюднив на своїй сторінці народний депутат України з фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький.

"У Польщі затримали Ігоря Мазура (Тополю) за запитом Інтерполу за поданням Росії. Це не перше таке затримання українських громадян. Лише у Польщі за останні роки близько 10 таких затримань. У деяких випадках затримувалися ветерани російсько-української війни", – повідомив Микола Княжицький.

Ігор Мазур (позивний "Тополя") facebook.com/ProMovu1

"Поляки за законом не можуть діяти інакше. Поки фактів видачі в Росію не було. Але затримані перебувають в ув‘язнені від трьох місяців до двох років поки справа з‘ясовується", – наголошує Княжицький.

"Росія повинна передати Польщі матеріали, на підставі яких був запит в Інтерпол. Польські служби і суд їх вивчатимуть. Справа може бути вирішена, якщо активно включиться наша Генпрокуратура і український Інтерпол, який перебуває у віданні МВС. Прошу генерального прокурора Рябошапку і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова активно сприяти звільненню українського ветерана.

Інтерпол часто намагаються використати у політичних цілях. А ми будемо працювати над вирішенням питання з польськими парламентарями", – зазначив народний депутат.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!