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27 вересня • оновлено в 19:15
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"Генпрокурор – людина президента?" "ЄС" зажадала у Зеленського пояснень

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Партія "Європейська солідарність" вимагає у президента Володимира Зеленського пояснити заяву про те, що "генеральний прокурор є 100% його людиною". На думку фракції, такі фрази ставлять під сумнів можливість неполітизованої та незаангажованої роботи правосуддя в Україні.

Відповідна заява з’явилася на сайті політсили. Нардепи зазначили, що вважають за необхідне запросити до парламенту генерального прокурора Руслана Рябошапку для роз'яснення конфлікту інтересів та позиції, що він є "людиною президента", а не слугою закону.

Крім того, у "ЄС" засудили слова Зеленського під час його розмови із президентом Америки Дональдом Трампом, які ставлять під сумнів допомогу Україні від Євросоюзу, зокрема від Німеччини та Франції.

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До того ж нардепи вважають, що неузгоджене з ним, за словами самого Зеленського, оприлюднення конфіденційної міжнародної розмови стало першим подібним випадком, який свідчить про відсутність необхідного рівня комунікацій між офісами президентів України та Сполучених Штатів.

"Подібні необачні і непродумані висловлювання президента можуть ускладнити міжнародну підтримку України. "ЄС" закликає президента Зеленського, його офіс і МЗС докласти всіх зусиль для збереження двопартійної підтримки України в США, також зберегти високий рівень довіри і підтримки з нашими європейськими партнерами, зокрема країнами нормандського формату. Дипломатія і міжнародні відносини не пробачають дилетантства, потребують вдумливого ставлення і професійного підходу", – зазначили у політсилі.

У "ЄС" звернулася до Зеленського з вимогою зберегти довірливі взаємини з усіма партнерами на тому рівні, щоб Україна не залишилася сам на сам із агресивною політикою Путіна.

Як писав OBOZREVATEL, у середу, 25 вересня, у США опублікували стенограму гучної розмови між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, через зміст якої американці почали процедуру імпічменту. У ній Зеленський похизувався, що новий генпрокурор "на 100% мій".

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Особи
Руслан Рябошапка Петро Порошенко Володимир Зеленський
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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LL V.
LL V.
А если поднять записи разговоров Порошенко и Байдена?
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Volovich Paul
Volovich Paul
Под Луценко даже закон протащил. Чья бы корова мычала
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cook george
cook george
Ну помилився преп132ент, з ким не буває. За 5 років навчиться :).
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