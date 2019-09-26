"Генпрокурор – людина президента?" "ЄС" зажадала у Зеленського пояснень

Партія "Європейська солідарність" вимагає у президента Володимира Зеленського пояснити заяву про те, що "генеральний прокурор є 100% його людиною". На думку фракції, такі фрази ставлять під сумнів можливість неполітизованої та незаангажованої роботи правосуддя в Україні.

Відповідна заява з’явилася на сайті політсили. Нардепи зазначили, що вважають за необхідне запросити до парламенту генерального прокурора Руслана Рябошапку для роз'яснення конфлікту інтересів та позиції, що він є "людиною президента", а не слугою закону.

Крім того, у "ЄС" засудили слова Зеленського під час його розмови із президентом Америки Дональдом Трампом, які ставлять під сумнів допомогу Україні від Євросоюзу, зокрема від Німеччини та Франції.

Європейська солідарність звернулась до Володимира Зеленського

До того ж нардепи вважають, що неузгоджене з ним, за словами самого Зеленського, оприлюднення конфіденційної міжнародної розмови стало першим подібним випадком, який свідчить про відсутність необхідного рівня комунікацій між офісами президентів України та Сполучених Штатів.

"Подібні необачні і непродумані висловлювання президента можуть ускладнити міжнародну підтримку України. "ЄС" закликає президента Зеленського, його офіс і МЗС докласти всіх зусиль для збереження двопартійної підтримки України в США, також зберегти високий рівень довіри і підтримки з нашими європейськими партнерами, зокрема країнами нормандського формату. Дипломатія і міжнародні відносини не пробачають дилетантства, потребують вдумливого ставлення і професійного підходу", – зазначили у політсилі.

У "ЄС" звернулася до Зеленського з вимогою зберегти довірливі взаємини з усіма партнерами на тому рівні, щоб Україна не залишилася сам на сам із агресивною політикою Путіна.

Як писав OBOZREVATEL, у середу, 25 вересня, у США опублікували стенограму гучної розмови між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, через зміст якої американці почали процедуру імпічменту. У ній Зеленський похизувався, що новий генпрокурор "на 100% мій".

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