"С@баться до мышей" (с)

Помните знаменитые Днепровские мусорные баки, которые стали интернет мемом для всей Украины?

Ну те, с которых людоеды скручивали колёса, отламывали педальки для сдачи на металлолом и даже воровали эти баки с целью засолки в них капусты?

Facebook Бориса Филатова

Facebook Бориса Филатова

Facebook Бориса Филатова

Так вот, намедни стало известно, что целый заместитель (!) Генерального (!!) прокурора (!!!) по фамилии Любович поручил Главному (!) следственному (!!) управлению СБУ (!!!), находящемуся в Киеве, расследовать уголовное дело по приобретению этих мусорных баков мэрией Днепра.

Формулировка передача дела спецслужбе, занимающейся госбезопасностью, проста как угол дома: "подрыв экономики Украины".

И всем этим дармоедам, в воюющей стране с почти каждодневными терактами, эпидемией и стремительным падением экономики, налогоплательщики платят зарплату.

Их не интересует ни табачные монополисты, ни налоговые "скрутки", ни схемы в энергетике, ни вновь расцветшая пышным цветом контрабанда, ни незаконная вырубка леса, ни подпольная добыча янтаря.

Я уже не говорю про сепаратистов, террористов и наркоторговцев.

Генеральную прокуратуру имени Венедиктовой и СБУ имени Баканова интересуют мусорные баки!

Мусорные баки, Карл!!!

Воистину чудны дела твои, Господи.

Особенно, когда ты лишаешь разума власть предержащих, уже давно превративших нашу страну в посмешище.

Доброе утро, улыбнитесь.

Потому, что без улыбки на этот паноптикум смотреть уже невозможно.