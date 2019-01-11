Генпрокуратура України відмовилася видати Росії члена "Правого сектора"

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін відмовився видати Росії громадянина РФ, який є членом "Правого сектора" і воював на Донбасі. Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.Генеральна прокуратура України відмовилася видавати Росії члена "Правого сектора", який є російським громадянином. Про це в п'ятницю, 11 січня, повідомила на Facebook прес-секретарка генерального прокурора Лариса Сарган.

"Сьогодні заступником генерального прокурора Євгеном Єніним було прийнято рішення про відмову у видачі в Російську Федерацію громадянина РФ, члена "Правого сектора" "С", який притягується в РФ до кримінальної відповідальності за участь у війні за незалежність України", - йдеться в повідомленні. Повне ім'я людини, про яку йдеться, в повідомленні не назване.

Нагадаємо, що українська націоналістична організація "Правий сектор" є забороненою в Росії.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся