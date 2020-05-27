Геннадію Москалю стало погано в прямому ефірі: його терміново забрала "швидка"

Дарина Дурова Політика 18:33, 27.05.2020 Оновлено: 19:21, 27.05.2020

Екскерівнику Луганської та Закарпатської ОДА Геннадію Москалю стало погано в прямому ефірі.

Це сталося під час однієї з програм телеканалу NEWSONE. Москаль відповідав на запитання ведучої з паузами, а в якийсь момент не зміг говорити і похитнувся. Це потрапило на запис програми (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Геннадій Москаль
Скрін відео

Ведучий вибачився і сказав, що гостю погано. Далі в програмі оголосили паузу і ефір зі студії перервався.

Ведучий телеканалу "Наш" Максим Назаров повідомив, що Москаля терміново забрала швидка допомога. Попередньо, у нього різко впав тиск.

"Лікарям швидкої вдалося стабілізувати ситуацію", – написав Назаров у Telegram.

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Зазначимо, Москалю 69 років, він переміг рак. Політик у минулому був народним депутатом двох скликань, головою Закарпатської ОДА з 15 липня 2015 до 11 червня 2019 року.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Геннадій Москаль жорстко висловився про колишню міністерку освіти Ганну Новосад і порадив їй грамотніше писати.

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