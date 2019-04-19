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Геннадій Мохненко
Геннадій Мохненко
ПасторВсі статті автора

Волшебник Изумрудного города-ЗЕ

6.2тЧитати матеріал російською

Зеленые технологии создания Гудвина...

Зеленые очки, которые были обязаны носить все входящие в сказочный "Изумрудный город", уже какую неделю подряд пытаются одевать на меня мои многочисленные друзья, агитирующие за своего кандидата в президенты. Особенно веселят меня те, кто, переходя на оскорбления, удаляет из друзей, банит и унижает меня за максимально вежливый отказ от рекламируемых ими линз зеленого цвета.

Я вообще с иронией отношусь к виртуальному убийству под названием "Бан" и, хоть крайне нервно ворочаюсь по ночам из-за очередного Васи Пупкина, удалившегося с моей странички, но все же вряд ли закончу из-за этой драмы суицидом!

Мне очень нравится президентская компания в Украине. Я в восторге от кипящих страстей, споров, раздоров и хлопаний виртуальными дверями в исполнении уходящих "друзей"! Это и есть свобода, фанатом которой я являюсь с детства! А неспособность в этой свободе жить - вполне психологически, генетически и даже хореографически объяснимо для рабов постсоветского пространства. Так что, всем, кто "Я тебе не друг, если ты не за ЗЕ!" - моё почтение и соболезнование… Молюсь за Вас… Этот электоральный инфантилизм вполне объясним для, хоть и очень медленно, но все же взрослеющей избирательной культуры. Даст Бог, научимся и этому…

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Историческое достижение: интервью Зеленского в России вызвало фурор

В детской сказке многочисленные изумруды, украшающие город, были простым стеклом. Они казались зелёными исключительно из-за цвета одетых, в принудительном порядке, очков. Ровно это мы наблюдаем в нынешней президентской компании, и здесь есть пару тезисов, которые хочу подчеркнуть.

Мы все живем в очках. В психологии и философии это именуется "перцепцией". У Вас и у меня есть линзы, через которые мы смотрим на мир. Это прежде всего воспитание, образование, прочитанные книги, философские и особенно религиозные убеждения, либо (что, к сожалению, куда чаще) отсутствие таковых. Каждый из нас смотрит на мир через эти многослойные стекляшки со сложной и порой весьма искажающей реальность конструкцией. Но проблема не в этом. Меня куда более интересует сила технологий по принудительному одеванию цветных (в данном случае ЗЕ-леных линз) на умы моих современников…

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Нас не злякати: Афганістан та Чечня здадуться вам прогулянкою

Удивительно интересен вопрос о том, как технически, технологически, виртуально (из трусливо прячущегося от дебатов кандидата в Президенты) можно сделать Гудвина Великого и Ужасного, царствующего в зеленом изумрудном городе. Этот вопрос об алгоритмах, взламывающих информационное пространство и избирательную компанию, для меня куда важней самой персоны Зеленского.

В одной из моих последних проповедей я говорил о том, что человек взломан еще в Эдемском саду и находится под внешним демоническим управлением. Так что, управляемость личности и влияние на её выбор - тема далеко не только прошедшей в США или идущей у нас избирательной компании. Эти богословские азы, к сожалению, у нас мало изучены из-за теологического невежества.

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ЗЕленый конь украинского Апокалипсиса

Я, конечно, не стану утверждать, что еще в Эдеме через фейковые информационные технологии действовала и определяла выбор Адама с Евой "рука Кремля", но, в принципе, здесь есть тема для богословской диссертации. С учетом того, что Дух, действующий в нынешних кремлевских уродах, имеет ту же змеиную, диавольскую природу - и здесь есть, о чем задуматься…

Когда Элли, Страшила, Железный Дровосек и Лев с Тотошкой все же добились в детской сказке аудиенции у Гудвина, выяснилось, что он на самом деле не волшебник! Вскрылась афера с зелеными очками, которые превращали стекляшки в "изумруды", и оказалось, что Гудвин - всего лишь обычный человек, когда-то занесённый в Волшебную страну на воздушном шаре.

Занесенный на вершину украинской политики Владимир Зеленский - не Мессия для Украины… Он не Христос… Не Спаситель… И ничего пока еще не Гарант. Впрочем, я надеюсь, что Владимир и не антипод Христа с приставкой А… Но это еще предстоит проверить временем. Это станет ясно, когда зеленые линзы спадут у электората с глаз. Ну а пока мессианские претензии кандидата ЗЕ на новых билбордах меня веселят…

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Легко удвою список грехов Порошенко, НО…

Я никогда не думал, что стану очевидцем воплощения детской сказки в моей стране в 21-ом веке… Но вот они - плакаты зеленого цвета с обещанием "Конца Эпохи лжи". Ложь будет уничтожена с приходом Зеленского! Это же замечательно… Просто мессианского духа реклама! Мы уже сталкивались с претензией на Божественность в политической рекламе Януковича. "Всех услышу!" - писал на плакатах штаб этого негодяя… "Всем помогу!"

Как богослов замечу — это ни много ни мало претензия на всезнание и на всемогущество! Говоря богословским языком, на "непередаваемые божественные качества". Поэтому "Конец Эпохи Лжи!" меня веселит похлеще любого номера 95 Квартала. Потому что в самом этом лозунге уже прошита ложь! )))

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Мне нужен президент, перед которым будет стыдно

Изумрудно-ЗЕленую картинку о том, что вокруг Зеленского (в отличие от коррумпированного Порошенко) собрались "святые равноапостольские херувимы", я точно (по богословским причинам) не разделяю.

Для меня очевидно, что ЗЕленые очки в нашем изумрудном городе на многих ловко надели при помощи манипуляторных информационных технологий. Эти стеклышки из сериалов и сатирической попсы здорово искажают и реальность, и перспективы. Но все же признаюсь - сделано, сработано блистательно!!! Зеленые изумруды так и сияют в глазах почитателей весьма симпатичного, но все же не моего кандидата на этих выборах.

В кандидате ЗЕ мне многое не нравится. Крайне раздражают разговоры о предстоящем "сшитии Украины Зеленским" (тем более в исполнении "шахтеров из Донбасса", которые в последнем сезоне "Слуги народа" (!!!) спасали людей во Львове.

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Дебаты Зеленский — Порошенко: когда, во сколько и где смотреть

Может быть Владимир не заметил, что не мудрено с его то плотным концертным графиком, но страну уже сшили, и произошло это совершенно наоборот… Ребята из Западной Украины, воюющие плечом к плечу под Мариуполем с моими сынами, объединили своей кровью страну. Они же, - украино-говорящие хлопцы из Тернополя, Ивано-Франковска или Житомира решили проблему "Мовы", прекрасно найдя "общий побратимский язык" там же, в окопах Широкино или станицы Луганской.

Среди аргументов, склонивших меня отдать свой голос Порошенко (при всех его очевидных прегрешениях), конечно же, и удивительная история с вызовом действующего Президента на стадион и сдачу анализов, а также последующая за этим игра в прятки с оппонентом. Какие там законы чести? О чем вы? Какая этика дуэли? Все в прошлом. Бросил перчатку, оскорбил - и в кусты… Гудвин Великий и Ужасный, кстати, тоже прятался. Избегал аудиенции и неудобных вопросов от Железного Дровосека!

20-й век в русской литературе, по мнению писателя Дмитрия Быкова, начался с рассказа Леонида Андреева "Молчание". Новая эпоха украинской истории, похоже, начинается с того же. "Молчание кандидата в Президенты", как стратегия избирательного штаба, — это, конечно, новая технология. Возможно, политологи будущего так и назовут её в честь "Изумрудного города" и нашего нынешнего кандидата Гудвина - ЗЕленая эпоха. И, конечно, это будет эпоха без лжи, без зла, без коррупции и олигархов! Короче, полное сверкающее ЗЕленой свежестью Изумрудное светлое будущее…

С уважением к моим друзьям, сторонникам Владимира Зеленского, замечу, что я пастор, а значит не суеверный… "Второе пришествие ЗЕлёных человечков", причём претендующих не только на Крым, но и на всю Украину - недостаточное основание для моих тревог. Ну просто так получилось, исключительно накладка морфологии…

Но есть вещи, которые меня беспокоят куда сильней, чем совпадение цветовой гаммы команды ЗЕ и крымских оккупантов в 14-ом… Хотя замечу, что хамство ЗЕ-команды, все вот эти "Думай….ТЕ", кинутые трубки, "вызываю, но не приду" и прочие шалости в виде обращения к журналистам как к "цирку уродов", лишают ЗЕленского даже притянутой за уши в случае с крымскими захватчиками приставки "вежливые".

Я не согласен, что Зеленский клоун. Он скорее Маска. Эдакая Маска Сальвадора Дали. Вечно искусственно улыбающаяся персона, у которой Бог весть что на уме… Что под этой маской - покажет жизнь в случае его избрания. Но мне лично такой эксперимент не по душе…

И последнее. К тем, кто утверждает, что поддержка действующего Президента в моем лице не из-за декоммунизации, Томоса, Безвиза, Свободы проповеди и в том числе свободы Выборов, а потому что я продался Порошенко… Я Вас расстрою… Я с тринадцати лет слышу, что продался ЦРУ, Моссаду и МИ6. В прочем, продался, так продался… Как ныне принято говорить, смотря в глаза оппонентам – Стадион, так стадион!

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Автор
Геннадій МохненкоГеннадій Мохненко
Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Бабич Александр
Бабич Александр
Браво!!!
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Степчин Олег
Степчин Олег
Скоро сказка закончится и окажется что зеленый волшебник Гудвин жадный, трусливый и глупый бакалейщик! Вы что в детстве не читали эту сказку?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Фанатам вождя мародеров пора ладошки брить, заросли уже от бесконечных упражнений
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