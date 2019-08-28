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Геннадій Корбан
Геннадій Корбан
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Традиция в Израиле: родственники погибших изливают свою боль правительству

5.8т Читати матеріал російською

В преддверии первого заседания ВРУ.

Знаете, в парламенте Израиля существует такая хорошая традиция, когда родственники погибших приходят и изливают свою боль от утраты, свои проклятия и разочарования прямо на головы парламентариев и членов правительства. А те в свою очередь просто обязаны их часами выслушивать и посыпать себя пеплом.

Так вот, неплохо было бы новоиспеченным украинским парламентариям и министрам от большинства перенять эту традицию. Пусть не забывают, что Украина - воюющее государство. А заодно, будет уменьшать чванство, гордыню и высокомерие перед лицом чужой боли.

P.S. А то много пафоса в последнее время...

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Автор
Геннадій Корбан Геннадій Корбан
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Геннадия Корбана
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Николаев Олег
Николаев Олег
Корбан, а ты, пейсатель, вешал бенины плакаты про 10000 за маскаля? Отвечай, подонок. Если вешал, то я, маскаль, тебя за эти 10000 потом туда-сюда. Лучше вали в израиль.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Что этот днепропетровский ж.и.д про иные страны рассказывает? Путешественником стал?
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Николаев Олег
Николаев Олег
Шапиро Женька, ты знаешь, почему евреев все народы, кроме моего русского, убивали, как только им немцы такое позволили? Потому что вы среди русских не жили.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Николаев Олег:"Что этот днепропетровский ж.и.д про иные страны рассказывает? " Не, только про ту, про которую в Библии написано и откуда основатель христианской религии. Вы когда в церкви будете его о прощении просить, вспомните об этом. Или Вы прощения только у начальства и полицейских просите, чтобы не получить демократизатором? :)
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Обязать слушать часами жителей Донбасса об убиенных Украиной детях, и стоять на коленях на Аллее Ангелов!
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Николаев Олег
Николаев Олег
Tapasenko 0leg, их убили за безвиз
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Tapasenko 0leg: точно. близких россиян убиенных в Сирии и на том же Донбассе слушать Вы не предлагаете? Не заслужили, видно.
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