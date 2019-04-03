Смотрю, как нагнетается паника среди адекватных думающих людей, на тему "А что будет завтра?" "Как голосовать во втором туре?" "Ведь у Зеленского же никого и ничего нет." "Выбор сделан, но возможно мы ошиблись?"....

Владимир Зеленский

Алло, гараж, что за паника на корабле? Эту власть мы уже видели. Знаем ее со всех сторон, поэтому последующие пять лет очень легко спрогнозировать. А именно. Будут судить невиновных. И не судить виновных, своих друзей. Будет потерянная надежда, и очень хреновое у всех настроение.

В 2014 году нашу команду, не имеющую никакого опыта и представления о госуправлении, пригласили возглавить Днепропетровскую обладминистрацию. Стать чиновниками. А время было тогда гораздо хуже. Страна стояла на пороге раскола и потери государственности. На первых совещаниях я понимал все слова, но плохо связывал их в единое целое. Однако времени не было ни на что. Пришлось быстро учиться. И у нас получилось.

Если у нового будущего президента есть склонность учиться, он умеет слушать и слышать, умеет понимать людей и быстро принимать решения, он справится. Будет ли новый президент ошибаться? Конечно. Или вы думаете, что действующий президент не ошибается? Порою его ошибки были роковыми.

И главное. Мы долго говорили о смене элит. И когда подошли к реальному шансу, начали паниковать. Друзья, расслабьтесь. Небеса не упадут на землю. Хуже уже точно не будет.

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