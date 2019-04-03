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Геннадій Корбан
Геннадій Корбан
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Смена элит: хуже уже точно не будет

5.1тЧитати матеріал російською

Смотрю, как нагнетается паника среди адекватных думающих людей, на тему "А что будет завтра?" "Как голосовать во втором туре?" "Ведь у Зеленского же никого и ничего нет." "Выбор сделан, но возможно мы ошиблись?"....

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Алло, гараж, что за паника на корабле? Эту власть мы уже видели. Знаем ее со всех сторон, поэтому последующие пять лет очень легко спрогнозировать. А именно. Будут судить невиновных. И не судить виновных, своих друзей. Будет потерянная надежда, и очень хреновое у всех настроение.

Новини
Зеленский регулярно делает то, чего не делает ни один политик

В 2014 году нашу команду, не имеющую никакого опыта и представления о госуправлении, пригласили возглавить Днепропетровскую обладминистрацию. Стать чиновниками. А время было тогда гораздо хуже. Страна стояла на пороге раскола и потери государственности. На первых совещаниях я понимал все слова, но плохо связывал их в единое целое. Однако времени не было ни на что. Пришлось быстро учиться. И у нас получилось.

Если у нового будущего президента есть склонность учиться, он умеет слушать и слышать, умеет понимать людей и быстро принимать решения, он справится. Будет ли новый президент ошибаться? Конечно. Или вы думаете, что действующий президент не ошибается? Порою его ошибки были роковыми.

И главное. Мы долго говорили о смене элит. И когда подошли к реальному шансу, начали паниковать. Друзья, расслабьтесь. Небеса не упадут на землю. Хуже уже точно не будет.

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Автор
Геннадій КорбанГеннадій Корбан
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Геннадия Корбана
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
Какое место в команде Голобородька займет маршал Гречка?
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Гена - никто не против смены "ЭЛИТ". Но заменять даже хренового капитана корабля на школька, никогда не видавшего "моря" - это не смена элит, это МАРАЗМ, или, как говаривал мой знакомый - "полный айсинг и концовка Манечка!"
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Вам - группе Коломойского, точно хуже не будет Зе - это персонаж вообще ваш, хотя Украину тормознете. А Порох - тоже не пропадете, он человек великодушный, мстить не будет, а, наоборот, поддержит, "лежачего не бьют" Шануймось!
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3
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