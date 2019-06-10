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Геннадій Корбан
Геннадій Корбан
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Репутация в шрамах или чистоплюй-грантоед: кого выбрать в политическую команду?

2.6тЧитати матеріал російською

Про Шаурму и Голод.

На мой взгляд есть два подхода к формированию политической команды. Первый - ты набираешь эффективных людей, нацеленных на результат, у которых за плечами есть багаж преодоления, опыт борьбы, в том числе с демонами современности, а этого в нашем обществе на пути к реформам хоть залейся. Мой личный опыт подсказывает, что среди самодостаточных личностей, которые состоялись как профессионалы практически нет людей с однозначной репутацией. Она у них вся в шрамах. Но ты чётко знаешь, чего от них ждать, и какие они в деле.

Верховная Рада Украины

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Есть другой подход - паркетный. Когда команда формируется по принципу - лишь бы не до@бались, чтоб всем нравилось. И тогда список наполняется чистоплюями, диванными блогерами, друзьями друзей, благодарными зрителями и грантоедами со стипендиями и дипломами западных вузов, которые большую часть жизни учились, но никогда не работали закатав рукава. Зато любят флешмобы в ФБ и Инсте с коллективной сменой аватарок.

Не люблю чистоплюев, так скоро они друг от друга отвернутся. Ну что же остаётся..? Наблюдаем дальше. Мажоритарщиков обсудим позднее.

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Автор
Геннадій КорбанГеннадій Корбан
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Геннадия Корбана
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Тарас Бор
Тарас Бор
Шо,господин Корбан,Вас бортанули?Дык Вы снова попробуйте гречку потенциальным давать избирателям.Как в Чернигове в 2015-ом.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"...как профессионалы практически нет людей с однозначной репутацией. Она у них вся в шрамах.". Дуже просте питання: чи є серед таких професіоналів люди які працювали на громаду і не працювали на неофеодалів?
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Корбан обиделся, что его с бортанули, вместо отмороженного ворья набрали незапачканных в дерьме профессионлов...
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