Аты-баты шли дебаты.

Дебаты стали главной интригой избирательной кампании.

Стороны обменялись согласием. Теперь ни один из кандидатов не вправе отказаться.

А значит show must go on.

Предложение состязаться на стадионе поломал привычный формат подобных батлов.

Это будет не просто рамочная дискуссия на Суспильном ТВ, а мега-концерт года, за которым будет наблюдать вся Украина и весь мир.

Очевидно, что и ведущий должен быть неформатным. И по-этому первая интрига - кто будет модератором шоу? Ведущий, который устроит обе стороны и который сможет харизмой вытянуть этот формат до уровня. Другая же интрига - кто из журналистов станут секундантами этой дуэли? Какие вопросы и от кого будут заданы?

Возможно, эту функцию должен взять на себя Союз журналистов. И, как в известном фильме "Гараж", наполнить бобровую шапку записками с именами. И пусть кандидаты тянут вслепую.

Стадион, так стадион....

