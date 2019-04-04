|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Блоги - Політика

Геннадій Корбан
Геннадій Корбан
Всі статті автора

Главная интрига дебатов Порошенко и Зеленского

4.3тЧитати матеріал російською

Аты-баты шли дебаты.

Дебаты стали главной интригой избирательной кампании.

Стороны обменялись согласием. Теперь ни один из кандидатов не вправе отказаться.

А значит show must go on.

Новини
Порошенко даст бой!

Предложение состязаться на стадионе поломал привычный формат подобных батлов.

Это будет не просто рамочная дискуссия на Суспильном ТВ, а мега-концерт года, за которым будет наблюдать вся Украина и весь мир.

Очевидно, что и ведущий должен быть неформатным. И по-этому первая интрига - кто будет модератором шоу? Ведущий, который устроит обе стороны и который сможет харизмой вытянуть этот формат до уровня. Другая же интрига - кто из журналистов станут секундантами этой дуэли? Какие вопросы и от кого будут заданы?

Новини
Зеленский кланялся воинам АТО и называл терористов "Л/ДНР" мразью

Возможно, эту функцию должен взять на себя Союз журналистов. И, как в известном фильме "Гараж", наполнить бобровую шапку записками с именами. И пусть кандидаты тянут вслепую.

Стадион, так стадион....

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Геннадій КорбанГеннадій Корбан
Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Геннадия Корбана
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
7
6
Смішно
7
Цікаво
2
Сумно
5
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Waix Alex
Waix Alex
Господа! Вам мало реформ??? Децентрализация, свой газ, армия, церковь вернулась, медицина стала доступнее (деньги за пациентом), субсидии, обещанный безвиз(возможность работать в ЕС,посмотреть мир)! НАТО! Что вам ещё надо???﻿
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Спорим, Гена Корбан через год как Зеля станет презиком ,попадёт в список Форбс.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кравчук Александр
Кравчук Александр
АКЦИЯ! Продам попкорн машинными нормами.Самовывоз на Олимпийский.Цены для прЫхЫльнЫкив Зеленского снижены на 30 (тридцать)сере...ой процентов. Спешим!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки