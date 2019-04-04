Аты-баты шли дебаты.
Дебаты стали главной интригой избирательной кампании.
Стороны обменялись согласием. Теперь ни один из кандидатов не вправе отказаться.
А значит show must go on.
Предложение состязаться на стадионе поломал привычный формат подобных батлов.
Это будет не просто рамочная дискуссия на Суспильном ТВ, а мега-концерт года, за которым будет наблюдать вся Украина и весь мир.
Очевидно, что и ведущий должен быть неформатным. И по-этому первая интрига - кто будет модератором шоу? Ведущий, который устроит обе стороны и который сможет харизмой вытянуть этот формат до уровня. Другая же интрига - кто из журналистов станут секундантами этой дуэли? Какие вопросы и от кого будут заданы?
Возможно, эту функцию должен взять на себя Союз журналистов. И, как в известном фильме "Гараж", наполнить бобровую шапку записками с именами. И пусть кандидаты тянут вслепую.
Стадион, так стадион....
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